À l'occasion du Dubai Future Forum, le futurologue John Sanei nous livre ses clés de l'avenir. Lui qui aide de grandes entreprises à s'adapter au futur s'est attiré de nombreux fans grâce à ses livres à succès.

Stratège de l'avenir et auteur à succès, John Sanei assure que la société dans son ensemble devrait "se préparer à toutes les éventualités" lorsqu'elle envisage l'avenir, même s'il ajoute qu'il n'y a aucun moyen d'être sûr de ce qui nous attend.

"La seule chose que nous pouvons gérer, en réalité, c'est notre comportement et si nous faisons en sorte que notre comportement s'adapte à l'avenir, alors ce que celui-ci nous apporte n'a pas vraiment d'importance," fait-il remarquer. "La certitude n'existe plus, ce n'est plus un luxe que nous avons," renchérit-il.

"Mieux aider le monde à se préparer pour l'avenir"

Alors que nous l'interrogeons à l'occasion de sa présence à la première édition du Dubai Future Forum organisé au sein du musée du Futur de l'émirat, il précise : "C'est incroyable de réunir 400 des meilleurs futurologues du monde sous un même toit, de discuter des mêmes défis auxquels nous sommes confrontés et d'apprendre les uns des autres. (...) Nous avons beaucoup de chance d'avoir cette opportunité de rassembler des idées visionnaires : c'est important parce que nous avons tellement de marchés différents à gérer et le fait de pouvoir partager les leçons que nous en tirons nous rend tous meilleurs, plus exhaustifs et mieux à même d'aider le monde à se préparer pour l'avenir," estime-t-il.

Son dernier livre "Who do we become ?" aborde une série de questions dont : "À quoi donnons-nous de la valeur ?" Voici sa réponse : "Pour moi, donner de la valeur à la paix, à l'harmonie et à la symbiose prend une telle importance ; au cœur de cela, se trouve une grande part de richesse. D'ailleurs, pour l'avenir, nous devons lier la notion de richesse au bien-être," poursuit-il. "Il ne s'agit pas de dire non à la rentabilité et à l'argent, mais de l'aborder de manière plus élégante et plus consciencieuse," précise-t-il.

"L'intelligence artificielle deviendra omniprésente"

Nous lui demandons quel sera pour lui, le prochain grand bouleversement. "C'est l'avènement de l'intelligence artificielle," assure le futurologue. "C'est à la fois, effrayant et excitant, mais tout comme l'électricité a changé tous les aspects de notre vie, l'intelligence artificielle en fera tout autant ; au cours des cinq à dix prochaines années, elle deviendra omniprésente dans chaque élément de notre vie et nous rendra les choses beaucoup plus simples, plus créatives et moins contraignantes," prévient-il.

Quant à sa vision de l'année 2023, le futurologue indique : "Nous devons réaliser que pour que quelque chose de nouveau puisse naître, ce qui est ancien doit imploser."

"Si vous vous réveillez le matin en sachant que le monde doit s'écrouler pour qu'un nouveau puisse émerger, vous deviendrez plus fort et plus résilient dans ce processus," assure-t-il.