L'influenceur Andrew Tate arrêté en Roumanie pour trafic d'êtres humains

C'est une série de combats auxquels Andrew Tate ne s'était probablement pas préparé. Après l'arrestation de l'influenceur de 36 ans, jeudi 29 décembre au nord de Bucarest, un tribunal roumain a ordonné vendredi sa détention pour 30 jours. Le Britannico-américain, son frère et deux citoyennes roumaines sont soupçonnés de trafic d'êtres humains, viol et formation d'un groupe criminel.

L'agence roumaine de lutte contre le crime organisé a déclaré que les citoyens recrutaient des femmes qui étaient soumises à des "actes de violence physique et de coercition mentale", exploitées sexuellement par des membres du groupe et forcées de se livrer à des actes pornographiques destinés à rapporter "d'importants bénéfices financiers".

Celui qui se prénomme lui même "le roi de la masculinité toxique" est banni de plusieurs réseaux sociaux pour y avoir diffusé des messages haineux et misogynes. Son compte a toutefois été réactivé sur Twitter après l'arrivée d'Elon Musk. Sur la plateforme, Andrew Tate est suivi par 3,9 millions de personnes.

Avant son arrestation, les 27 et 28 décembre, le millionnaire avait échangé une série de tweet houleux avec la militante écologiste Greta Thunberg. L'influenceur avait interpellé la Suédoise de 19 ans avec une photo de lui-même à côté d'une Bugatti en se vantant de posséder 33 voitures.

Message auquel Greta Thunberg n'avait pas hésité à répondre sur le même ton de provocation.

Andrew Tate et son frère vivent en Roumanie depuis quelques années. Le parquet a diffusé des images des perquisitions, sur lesquelles on peut voir des armes à feu, des liasses de billets et des voitures de sport saisies dans différents lieux en Roumanie.

Une porte-parole du parquet anti-mafia DIICOT a réfuté les affirmations largement répandues sur les réseaux sociaux selon lesquelles une adresse brandie sur une boîte à pizza, figurant dans une vidéo postée par Andrew Tate sur Twitter dans l'une de ses réponses à Greta Thunberg, aurait conduit les autorités à son arrestation. Elle a déclaré que ces affirmations étaient "drôles, mais non".