Prigojine, le chef de la force Wagner, pourrait-il prendre la place de Poutine ?

Evgeny Prigozhin sait comment provoquer des remous.

Faisant presque quotidiennement la une des journaux pour ses commentaires osés sur la guerre en Ukraine, le célèbre chef du groupe russe Wagner aurait des vues sur le pouvoir politique.

Certains suggèrent même qu'il souhaite devenir président.

"Prigozhin est un personnage profondément déshonorant", a déclaré à Euronews le professeur Mark Galeotti, analyste de la politique russe. "C'est un homme qui s'est élevé en faisant tout ce que Poutine et le Kremlin voulaient - et qui s'est manifestement très bien débrouillé dans le processus.

Avant même d'envoyer son armée de mercenaires dans certaines des batailles les plus rudes d'Ukraine, Prigozhin dirigeait une ferme de trolls qui s'immisçait dans les élections américaines - ce qui lui a valu des ennuis avec le FBI - et utilisait les combattants de sa milice privée pour des affaires louches sur le continent africain.

Sa dernière manœuvre consiste à s'emparer d'un parti politique en Russie, ce qui, selon les analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre, pourrait déclencher une "fractionnalisation au sein du Kremlin".

"Il est clair qu'il essaie de se positionner pour jouer un rôle public dans la politique russe", a déclaré Mark Beissinger, professeur de politique à l'université de Princeton. "Une question plane de plus en plus sur la politique russe : que se passera-t-il après Poutine ? Que se passera-t-il après Poutine ?"

"Poutine ne risque pas d'être renversé", poursuit-il. "Mais il vieillit et, lorsque les dictateurs vieillissent, ceux qui ont des ambitions essaient de se positionner pour combler le vide laissé par la mort du dirigeant.

Prigozhin n'a pas d'amis, pas d'alliés

Le pouvoir politique de Prigozhin repose sur Wagner - aucun autre politicien russe ne commande une telle force militaire - et sa fortune colossale a été "accumulée en protégeant des régimes africains faibles en échange de leurs mines d'or", souligne Beissinger, bien qu'il doute que le mercenaire s'en prenne jamais directement à Poutine.

Porté par ses prétendus succès en Ukraine, Prigozhin a certainement créé une tempête au sein de la politique russe.

Il s'est battu avec le gouverneur de Saint-Pétersbourg et a attaqué les militaires pour leur campagne contre Kiev, ce qui a conduit de nombreux autres Russes en prison.

En mars, il a ouvertement défié la thèse du Kremlin selon laquelle il combattait des nazis en Ukraine, un argument fallacieux qu'il a utilisé à maintes reprises pour justifier l'invasion, et, ce week-end, il a apparemment appelé à l'arrêt des combats.

"Prigozhin est quelqu'un qui peut trouver des moyens de faire fonctionner le système, mais qui est toujours, dans une certaine mesure, à la limite de ce système, à la limite de ce qui est acceptable, et qui repousse ces limites", explique M. Beissinger.

"Il ne s'identifie pas à l'élite oligarchique, mais en est un outsider, aussi riche qu'il soit aujourd'hui."

Une peinture murale sur laquelle on peut lire : "Groupe Wagner - Chevaliers russes" vandalisée avec de la peinture sur un mur à Belgrade, Serbie, le 13 janvier 2023. Darko Vojinovic/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Issu de la classe ouvrière, Prigozhin aurait passé neuf ans en prison pour vol, alors que l'Union soviétique s'effilochait dans les années 1980.

Prigozhin est toléré parce qu'il est "utile à Poutine", explique Beissinger. "Il rend à l'État, pendant la guerre, des services que l'armée n'est pas en mesure de lui rendre.

Aussi impitoyables que brutaux, les mercenaires de Wagner ont été accusés de se livrer à des violations massives des droits de l'homme dans le monde entier.

"Tout pourrait s'écrouler très rapidement pour lui", a déclaré M. Beissinger. "Mais il pourrait aussi être en mesure d'exercer une influence s'il nouait les bonnes alliances.

"Les vendettas sont pour lui un passe-temps"

L'analyste Galeotti s'est montré plus sceptique.

"Je ne vois aucun signe d'une quelconque ambition politique", a-t-il déclaré à Euronews. "Toutes ces discussions sur le fait qu'il pourrait être le prochain président ou ministre de la défense sont des foutaises.

"Cela n'a aucun fondement dans la réalité".

Avant même d'être envoyés dans le "hachoir à viande" de Bakhmout, dans le sud de l'Ukraine, les mercenaires de Wagner étaient au nombre de 30 000, alors que l'armée conventionnelle compte environ 800 000 membres actifs. De plus, ils sont extrêmement dépendants de l'armée russe pour les munitions.

Selon M. Galeotti, Prigozhin n'est donc qu'un "petit poucet", car il est également très dépendant des contrats gouvernementaux et a besoin de l'autorisation de M. Poutine pour faire fonctionner le groupe de mercenaires, qui est techniquement illégal au regard de la loi russe.

"Même s'il disposait de plus de pouvoir, il serait un instrument du Kremlin et ne jouirait pas d'une réelle autonomie", a déclaré M. Galeotti.

Il rajoute : "Je pense qu'il est toujours dangereux d'exclure Prigozhin. Il a l'esprit d'entreprise. Il est opportuniste et impitoyable. Il fera tout ce qu'il faut".

"La société Concord Catering de Progozhin a remporté des contrats d'un milliard de dollars pour nourrir les écoles et l'armée russes et organiser les banquets du Kremlin. On pense généralement que c'est là qu'il a eu accès pour la première fois aux cercles de Poutine et qu'il a hérité du surnom de "chef de Poutine".

Vladimir Poutine au restaurant de Prigozhin's à l'extérieur de Moscou, en Russie, le 11 novembre 2011. AP/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

L'obstacle le plus important aux projets politiques présumés de Progozhin pourrait être Progozhin lui-même.

"Ne se rendant pas compte qu'il jouait avec les grands", M. Galeotti a suggéré que "l'ex-détenu voyou" était peut-être allé trop loin en "jouant des coudes" et en "déversant du vitriol" sur les représentants du pouvoir en Russie.

"C'est un homme très malveillant, je suis tenté de dire que les vendettas sont son principal passe-temps.

Certains prétendent que l'assassinat, le mois dernier, d'un éminent blogueur militaire, Vladlen Tatarsky, dans l'explosion d'une bombe, était un avertissement pour Prigozhin, étant donné que les deux hommes étaient alliés et que l'attentat s'est produit dans un café dont il était autrefois le propriétaire. Cependant, il existe de nombreuses autres théories, comme celle de l'Ukraine qui serait à l'origine de l'explosion.

"Progozhin a surjoué son jeu", déclare M. Galeotti. "L'année dernière, il avait le vent en poupe, car l'armée russe avait désespérément besoin de main-d'œuvre.

"Depuis la mobilisation partielle, l'armée russe compte 300 000 soldats de plus et Wagner a beaucoup moins de valeur."

Qu'est-ce qui se cache donc derrière ces rumeurs ?

Outre une "tempête médiatique qui se nourrit d'elle-même", M. Galeotti explique que l'une des principales sources de spéculation sur les prétendues ambitions politiques de M. Prizoghin est son franc-parler.

Ses ennemis politiques sont également "très heureux" d'encourager cette idée pour creuser un fossé entre lui et Poutine, ajoute-t-il.

"Dans le contexte actuel, il est très dangereux de parler de quelqu'un qui veut devenir le prochain président".

Depuis le début de la guerre en Ukraine, un nombre croissant d'oligarques et de détracteurs de Poutine ont été retrouvés morts, ce qui soulève la question de savoir si ces décès ne sont pas trop fréquents pour être le fruit d'une coïncidence.

Selon les agences de presse russes, certains sont tombés accidentellement de la fenêtre d'un hôpital, tandis que d'autres ont trébuché en descendant plusieurs étages.

Trois mercenaires russes, à droite, dans le nord du Mali, photo fournie par l'armée française. AP/AP

Pour M. Galeotti, les spéculations et l'intérêt pour M. Prigozhin reflètent en fin de compte quelque chose de peut-être plus troublant.

"Il y a une horrible fascination pour cette force mercenaire qui semble totalement capable d'ignorer les normes de base d'un comportement civilisé", a-t-il déclaré. "Ces gens font passer les militaires russes pour des boy-scouts".

"Beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment Prigozhin", a déclaré Galeotti. "Il est devenu une sorte de tache d'encre de Rorschach.

"Si vous voulez croire que Prigozhin est une sorte de champion mercenaire en roue libre qui fait ce qu'il veut, c'est très bien. Si vous voulez croire qu'il n'est qu'un exécutant sanguinaire de ce que veut Poutine, alors très bien.

"Chacun peut avoir son Prigozhin personnel".