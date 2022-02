Le 14ème festival de littérature Emirates Airline fait le plein à Dubaï

L'événement qui se déroule à l'hôtel Hilton à Al Habtoor City, à Dubaï du 3 au 12 février est la plus grande célébration de l'écrit et de la parole dans le monde arabe.

L'humoriste britannique et auteur international de livres pour enfants David Walliams était l'un des plus prestigieux invités de cette édition. L'auteur de "Gangsta Granny" et "Mega Monster" a dit être émerveillé d'être invité à un festival du livre où l'on rencontre "beaucoup de collègues auteurs et aussi beaucoup de lecteurs".

David Walliams Capture d'écran Euronews / Cult

"Je pense qu'à travers les livres, il y a une connexion assez spéciale avec les lecteurs" souligne-t-il.

Le festival a également reçu la descendante de Charles Dickens, le célèbre auteur né il y a 210 ans. Elle-même auteure, Lucinda Dickens-Hawksley a animé une série d'échanges avec le public.

"L'une des choses que j'aime dans les festivals littéraires, c'est qu'ils rassemblent des gens de tous horizons et de toutes les régions du monde. Et ces deux dernières années, nous avons vu à quel point les gens deviennent insulaires lorsqu'ils ne sont pas autorisés à voyager", a-t-elle déclaré.

Décrivant la vie de son illustre ancêtre, Lucinda Dickens-Hawksley a imaginé qu'il aurait tout particulièrement apprécié ce festival.

LUCINDA DICKENS-HAWKSLEY Capture d'écran / Euronews Cult

"Il a été l'une des premières personnes à faire une sorte de tournée des livres modernes. Il a souvent été considéré comme le premier auteur moderne parce qu'il s'est rendu en Amérique et au Canada. Il a voyagé en Italie et a parlé de ses livres".

Le festival attire une foule de talents littéraires internationaux et locaux. L'auteure et illustratrice émiratie, Maitha Al Khayat, a expliqué à Euronews sa contribution à la compréhension culturelle. "Je pense que lorsque nous écrivons des histoires sur notre culture, cela vous montre simplement qui vous êtes et d'où vous venez. Et je pense que c'est vraiment important", a-t-elle déclaré avant de plaisanter : "_Nous avons tellement d'histoires incroyables dans nos manches et sous nos abayas. Nous débordons de tant d'histoires. Nous voulons les partager avec le monde entier et c'est l'endroit idéal pour cel_a."