Dubaï : à la rencontre du powerlifter Marco Cipolat

Marco Cipolat pratique le powerlifting, également connu sous le nom de force athlétique. Il est le cofondateur de Desert Barbell à Dubaï, le plus grand club du Moyen-Orient en nombre de membres inscrits et de participants aux compétition.

Marco a grandi en Afrique du Sud, en pratiquant différents sports. "Ma mère est celle qui aime le plus le sport dans la famille. À chaque compétition, dès que ma tête sortait de l'eau, je pouvais l'entendre au milieu du public", se souvient Marco.

Après avoir terminé ses études en finance et en gestion des investissements, Marco a commencé à travailler dans le secteur de l'événementiel et s'est installé à Dubaï avec l'ambition de vivre et de travailler dans un environnement plus diversifié et compétitif. "J'étais très concentré sur mon travail, mais j'ai remarqué que je commençais à prendre du poids. Je n'étais pas assez actif et mon alimentation n’était pas bonne. Je me suis dit que je devait changer quelque chose", raconte Marco.

Marco a commencé à aller à la salle de sport avec l'un de ses collègues, qui lui a parlé du powerlifting. Alors que les deux hommes commençaient à pratiquer, ils ont rencontré Patrik Hedqvist à la salle de sport. "C'est le premier vrai powerlifter que j’ai rencontré. Il faisait partie de l'équipe de Suède, et avait participé aux championnats du monde", dit Marco.

Patrik a commencé à entraîner Marco qui est alors tombé amoureux de ce sport. Les deux hommes ont commencé à penser à réunir tous les poxerlifters de Dubaï sous un même toit, et après une visite inspirante du club où Patrik s'entraînait en Suède, ils sont revenus à Dubaï et ont ouvert le Desert Barbell.

Le powerlifting est composé de trois mouvements : le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Sous la direction de Patrik, sept entraîneurs du Desert Barbell aident plus de 120 membres à pratiquer différentes formes d'exercices musculaire. "La chose très intéressante que nous avons réussi à faire est de rendre accessible le powerlifting à tous ceux qui n’en avaient jamais entendu parler", explique Patrik.

Dix-huit de ces membres représenteront les Emirats arabes unis lors des championnats asiatiques de powerlifting qui se tiendront à Dubaï cette année. Marco est l'un d'entre eux. "Lorsque le responsable du comité de powerlifting vous demande si vous voulez représenter les Emirats arabes unis, comment pouvez-vous refuser ? C'est un tel privilège et un tel honneur", a déclaré Marco à Euronews.