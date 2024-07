Connue pour des films comme "Shining", "Annie Hall" et "Nashville", l'actrice américaine emblématique Shelley Duvall est décédée à l'âge de 75 ans des suites de complications liées au diabète.

PUBLICITÉ

Shelley Duvall, qui a incarné Wendy Torrance dans le film d'horreur classique de Stanley Kubrick, The Shining, parmi de nombreux autres rôles emblématiques, est décédée à l'âge de 75 ans.

Mme Duvall est décédée dans son sommeil jeudi (11 juillet) à Blanco, au Texas, à la suite de complications liées au diabète, selon The Hollywood Reporter. Son partenaire, Dan Gilroy, musicien du Breakfast Club, a confirmé la nouvelle à THR.

"Ma chère, douce, merveilleuse partenaire de vie et amie nous a quittés. Trop de souffrance ces derniers temps, maintenant elle est libre. Envole-toi, belle Shelley", a déclaré Dan Gilroy.

L'actrice, née à Ft. Worth, Texas, le 7 juillet 1949, a été dirigée à plusieurs reprises par Robert Altman, qui l'a engagée dans Brewster McCloud pour son premier rôle à l'écran. Elle a ensuite joué dans ses films McCabe & Mrs. Miller,Thieves Like Us et Nashville. Elle a remporté la Palme de la meilleure actrice à Cannes pour 3 Women d'Altman en 1977.

Le président du jury du festival de Cannes, le réalisateur italien Roberto Rossellini, à côté de Shelley Duvall en liesse, 27 mai 1977. AP Photo/Jean Jacques Levy

Interrogée par le New York Times en 1977 sur les raisons qui l'ont poussée à continuer à travailler avec Altman, elle a répondu : "Il m'offre de très bons rôles. Aucun d'entre eux ne se ressemble. Il a une grande confiance en moi, il me fait confiance et me respecte, il ne m'impose aucune restriction et ne m'intimide pas, et je l'aime".

"Je me souviens du premier conseil qu'il m'a donné : "Ne te prends pas au sérieux". Parfois, je me sens égocentrique, et tout à coup, ce conseil me vient à l'esprit et je me mets à rire."

Shelley Duvall - 1983 AP Photo/Doug Pizac

Toujours en 1977, Duvall a joué dans Annie Hall de Woody Allen, puis a tenu le rôle d'Olive Oyl dans Popeye d'Altman aux côtés de Robin Williams en 1980. Stanley Kubrick lui confie ensuite le rôle de Wendy Torrance, l'épouse de Jack Nicholson dans The Shining, d'après le roman de Stephen King.

The Shining, dont le tournage a duré 13 mois, a été une période éprouvante pour Duvall, car Kubrick a poussé l'actrice jusqu'à l'intimider. Kubrick l'a fait "pleurer 12 heures par jour pendant des semaines", a-t-elle déclaré dans une interview accordée au magazine People en 1981. "Je ne donnerai plus jamais autant. Si vous voulez souffrir et appeler ça de l'art, allez-y, mais pas avec moi".

Shelley Duvall dans le rôle de Wendy dans The Shining. Warner Bros. Pictures

Une scène en particulier, la séquence emblématique de la batte de base-ball, a nécessité 127 prises. Elle est entrée dans le Livre Guinness des records pour le plus grand nombre de prises d'une scène avec dialogue.

Parmi ses autres rôles, citons Time Bandits de Terry Gilliam et la comédie Roxanne avec Steve Martin.

Dans les années 1980, Duvall a produit une série d'anthologies pour enfants basées sur des histoires classiques. Ces émissions ont été réalisées par Tim Burton et Francis Ford Coppola, avec des invités tels que Robin Williams, Jamie Lee Curtis, Laura Dern et Molly Ringwald.

Duvall a joué dans The Underneath de Steven Soderbergh en 1995 et, l'année suivante, dans The Portrait of a Lady de Jane Campion.

Elle s'est retirée de la scène en 2002, mais est revenue à l'écran 20 ans plus tard avec un rôle dans le film The Forest Hills.