Les espèces les plus menacées d'Europe

C'est aujourd'hui la journée mondiale de la vie sauvage, une date qui permet de célébrer l'extraordinaire diversité de la planète et de faire le point sur notre capacité à la protéger.

Il s'agit d'une édition spéciale cette année : le 3 mars a été choisi parce que c'est l'anniversaire de la CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, signée en 1973. En 50 ans, ce traité a permis de protéger des milliers de plantes et d'animaux.

Au cours de cette période, si des réussites remarquables ont été enregistrées en matière de conservation, des espèces précieuses continuent de nous échapper. Le rapport "Planète vivante" du WWF a révélé l'an dernier que les populations mondiales d'animaux sauvages ont chuté de 69 % en moyenne depuis 1970.

"En cette Journée mondiale de la vie sauvage, nous réfléchissons à notre responsabilité de protéger la magnifique diversité de la vie sur notre planète. Et nous reconnaissons notre échec lamentable", a déclaré le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

"Les activités humaines détruisent des forêts, des jungles, des terres agricoles, des océans, des rivières, des mers et des lacs autrefois florissants. Un million d'espèces sont au bord de l'extinction en raison de la destruction de leurs habitats, de la pollution par les combustibles fossiles et de l'aggravation de la crise climatique. Nous devons mettre fin à cette guerre contre la nature".

Si nous avons tendance à penser que les animaux les plus menacés - gorilles de montagne, rhinocéros noirs et éléphants des forêts africaines - se trouvent sur les continents voisins, l'Europe compte également de nombreuses espèces en danger.

Voici quelques-uns des précieux végétaux et animaux que nous risquons de perdre :

Plus que 450 renards polaires en Europe

Un renard polaire au zoo de Denver, États-Unis Brennan Linsley/AP

Dans l'Union européenne, le renard arctique est considéré par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) comme une espèce "en danger critique d'extinction" (catégorie arrivant juste après celle d' "extinction à l'état sauvage"). Ce carnivore blanc est très peu présent en Finlande et en Suède mais des populations plus importantes vivent encore en Russie.

À l'origine, la chasse pour sa précieuse fourrure l'a conduit au bord de l'extinction. Aujourd'hui, le renard est confronté à la menace du changement climatique, qui entraîne la disparition de la toundra arctique dans laquelle il vit.

Le requin pèlerin, deuxième plus grand requin du monde, est en voie de disparition

Un requin pèlerin photographié au large de la côte ouest de l'Écosse. Rebecca-Belleni/Getty

La beauté n'est pas une condition préalable pour être protégé, heureusement pour le requin pèlerin. Sa gueule caverneuse en fait un animal redoutable pour les humains mais nous lui avons fait bien plus de mal : l'espèce a été la cible de la pêche au harpon et au filet pendant des siècles.

Le requin figure aujourd'hui sur la liste des espèces menacées de l'UICN et, lors de ses grandes migrations dans l'océan, il doit se méfier des navires pour ne pas se retrouver accidentellement dans les prises.

L'anguille d'Europe : un mystérieux poisson en voix d'extinction

La population européenne d'anguilles a chuté depuis les années 1970. Getty

L'anguille européenne est classée dans la catégorie "en danger critique d'extinction" par l'UICN.

Elle est confrontée à un large éventail de menaces - du changement climatique au développement des parasites, en passant par la pollution - qui ont fait chuter les populations de 90 % en quelques décennies seulement.

Le marronnier d'Inde est en danger d'extinction

Un marronnier d'Inde à Lochaber, en Écosse. espy3008/Getty

Le marronnier d'Inde, arbre emblématique, pousse dans une grande partie de l'Europe. Mais les attaques de la mouche mineuse ont rendu l'espèce vulnérable, s'ajoutant aux pressions exercées par l'exploitation forestière, les incendies de forêt et le tourisme.

Le rapport de l'UICN indique que plus de la moitié (58 %) des arbres endémiques d'Europe sont menacés d'extinction. Le sorbier de Crimée et le sorbier des oiseleurs sont également particulièrement touchés.

Un tiers des syrphes, des pollinisateurs vitaux, sont menacés d'extinction

314 des 890 espèces de syrphes en Europe sont "en danger critique d'extinction", "en danger" ou "vulnérables à l'extinction". Silas Stein/AP

Environ un tiers (37 %) de toutes les espèces de syrphes en Europe sont menacées d'extinction, a averti l'UICN l'année dernière.

Ce déclin est particulièrement préoccupant pour l'Union Européenne, compte tenu des services de pollinisation essentiels que nous offre cet insecte.

Les lynx, de glorieux félins toujours menacés par le braconnage

Une vue rare d'un jeune lynx ibérique dans la banlieue de Barcelone Catalonia Government via AP

Ce chat aux oreilles pointues est certainement l'un des mammifères les plus charismatiques que nous risquons de perdre en Europe.

Le lynx ibérique et le lynx d'Eurasie sont deux des cinq espèces de grands carnivores qui subsistent sur le continent. Le premier est l'espèce de félin la plus menacée au monde, endémique à l'Espagne et au Portugal.

Les défenseurs de la nature ont prévenu que la population de lynx pourrait bientôt s'effondrer en France. Mais la Suède vient d'accorder aux chasseurs des permis pour tuer plus de 200 lynx.

Moins de 700 phoques moines de Méditerranée à l'état sauvage

Une femelle phoque moine de la Méditerranée âgée d'un mois au parc zoologique de l'Attique, à Athènes, Grèce. Thanassis Stavrakis/AP

Le phoque moine de Méditerranée se fait rare dans les eaux européennes, : il est classé parmi les espèces menacées.

En 2015, on estimait que moins de 700 de ces phoques survivaient dans trois ou quatre sous-populations isolées en Méditerranée, notamment dans la mer Égée et l'archipel de Madère.

On pense qu'il s'agit de l'espèce de phoque la plus rare au monde.

Que fait-on pour protéger les espèces menacées en Europe ?

La bonne nouvelle, selon M. Guterres, "c'est que nous disposons des outils, des connaissances et des solutions pour faire face à la crise de la biodiversité." Outre la CITES, nous disposons de l'accord de l'année dernière sur le Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal. Signé par près de 200 pays, il a été salué comme "l'accord de Paris" pour la nature.

"Nous devons placer les voix des communautés locales et des populations autochtones - les gardiens les plus efficaces de la biodiversité dans le monde - au premier plan", déclare-t-il.

"Aujourd'hui et chaque jour, faisons tous notre part pour préserver les habitats naturels et construire un avenir prospère pour tous les êtres vivants."