La robotique est partout, jusqu'au bout de nos ongles

Dans la culture populaire, on associe généralement les robots à la science-fiction et à un avenir lointain. Pourtant dans un café de Dubaï, il se trouve qu'ils sont déjà là.

"Ce projet a été lancé il y a deux ans," explique Abderrahim Houklaimi, manager du Robo Café. "__Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout se modernise et se numérise, en particulier à Dubai," fait-il remarquer.

Il affirme que son système fonctionne "parfaitement : t__ous nos robots sont totalement intégrés. On a trois robots : le chef, celui qui fait les jus de fruits et le barista qui prépare le café," indique-t-il. "Une fois la commande passée et réalisée, le robot la place sur un autre robot qui vous l'apporte de manière autonome : vous n'avez plus qu'à prendre votre boisson et la savourer," invite-t-il.

Livraison du dernier kilomètre autonome

Il existe aussi des robots de livraison autonomes à quatre roues qui permettent de réduire les contacts de personne à personne tout en respectant mieux la vie privée et en améliorant la sécurité. Le shopping en ligne a généré une demande ce type de service selon Ali Yarali, dirigeant d'une entreprise spécialisée appelée Delivers.ai.

"Lors des confinements sanitaires, le nombre d'achats en ligne a considérablement augmenté," rappelle-t-il. "Si l'on veut vraiment une livraison sans contact, alors il faut choisir la livraison par robot," poursuit-il. "Le client pourra voir sur l'application de la plateforme d'achat que le robot est en train d'arriver chez lui," dit-il.

"On propose de petits robots autonomes qui circulent sur les trottoirs, donc on déploie ces robots de livraison du dernier kilomètre dans les villes : par exemple à Dubaï, on déploiera dix robots dans le quartier de City Walk," précise Ali Yarali. "Dès qu'il y a une commande, ils se rendent à un point A pour récupérer votre repas par exemple et vous l'amène à un point B, là où vous vous trouvez," explique-t-il.

Livraison par robot autonome à Dubaï euronews

"Nos robots sont équipés de toute une série de capteurs comme des caméras de profondeur, des capteurs GNSS, des capteurs à ultrasons... Donc on peut détecter des objets sur les trottoirs et grâce à la technologie, éviter les obstacles grâce à l'un des principaux algorithmes," assure-t-il.

"Évidemment, à l'avenir, des drones de livraison, des voitures autonomes, des véhicules de livraison volants... Énormément de choses vont apparaître, mais pour le moment, le plus simple et le plus pratique, c'est le robot autonome qui circule sur les trottoirs," estime le chef d'entreprise.

Ongles connectés

La technologie portable fait également peau neuve avec la manucure connectée. Un institut de beauté de Dubaï propose de coller des puces électroniques sur les ongles de ses clients.

"On a eu cette idée quand la pandémie a débuté, je me suis dit : Qu'est-ce que je peux faire de différent ? Comment aider à la distanciation physique ?" précise Nour Makerem, dirigeante de Lanour Beauty Lounge.

"Cette puce est très petite, minuscule, les femmes peuvent la faire poser sous leur vernis ; elles aiment la montrer sur les réseaux sociaux et les femmes d'affaires la présentent sur le site internet et les réseaux sociaux de leur entreprise," assure-t-elle.

La manucure devient connectée euronews

"La cliente choisit les informations qu'elle veut placer sur sa puce et elle vient ici pour que nous les installions dessus grâce à une application mobile NFC [ndlr : Near Field Communication]," explique-t-elle.

"On travaille aujourd'hui sur d'autres utilisations futures de cette puce comme de pouvoir payer avec," ajoute la jeune femme. "On peut aussi l'utiliser pour avoir accès à sa chambre d'hôtel ou à son parking," déclare-t-elle.