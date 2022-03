Ray Dargham, cofondateur et PDG de "Step", raconte son parcours

Ray Dargham est le cofondateur et le PDG de " Step ", une société de médias qui propose une série d'événements virtuels et en personne, des podcasts et des bulletins d'information, dont le siège est à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Originaire du Liban, Ray a eu sa première expérience de la gestion d'une entreprise au cours de sa dernière année de lycée, en participant à un programme géré par Junior Achievement Worldwide ; "il s'agissait d'un programme de trois mois au cours duquel, en tant qu'étudiants, nous avons créé une entreprise en utilisant de l'argent réel et créé un produit réel, l'avons vendu et en avons fait une affaire", explique-t-il.

Cette expérience a marqué Ray à tel point que lorsqu'il a atteint sa dernière année d'université, et qu'il était temps de commencer à chercher un emploi, il s'est mis à réfléchir, à se demander de quel genre de vie il voulait se souvenir lorsqu'il y repenserait à 60 ans ; "la réponse était d'avoir vécu une histoire intéressante", se souvient-il. Pour Ray, le chemin vers cette histoire intéressante a été de créer sa propre entreprise.

Après avoir obtenu son diplôme, Ray s'est installé à Dubaï pour mettre ses projets à exécution ; cependant, à part son frère, il ne connaissait pas grand monde en ville. "Lorsque vous commencez quelque chose, y compris une entreprise, personne ne vous connaît", dit-il. Ayant participé au programme au lycée et animé des ateliers pendant ses années d'université, Ray avait déjà été témoin du pouvoir de rassembler des personnes partageant les mêmes idées."J'ai donc décidé que la meilleure chose que je pouvais offrir était de fournir une plateforme permettant aux gens d'établir des liens significatifs et de contribuer à la croissance de leurs entreprises".

Cette idée a conduit Ray à organiser la première conférence Step en 2012 à Dubaï, qui a rassemblé 100 personnes et a marqué le début d'une décennie de plusieurs événements réussis qui ont rassemblé des milliers de participants et d'exposants et qui ont joué un rôle clé dans le développement de l'écosystème des start-up de Dubaï, qui représente aujourd'hui plusieurs milliards de dollars.

"Pour moi, c'est la partie la plus importante : l'impact que nous avons sur la vie des autres.Step a aidé des centaines d'entrepreneurs dans leur parcours vers la création d'entreprises prospères, qui fournissent aujourd'hui des emplois, des produits et des services à des milliers de personnes".

Step a célébré son dixième anniversaire en mars 2022, en organisant son premier événement en personne à Dubaï depuis l'épidémie de Covid-19. "Cela m'a époustouflé ; nous avons eu beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'excitation, beaucoup plus d'engagement ; les gens ont manqué 'Step' ".

Ray et son équipe ont élargi leur portefeuille de produits et se sont étendus à une région plus large en organisant leurs événements à partir de leur base d'opérations à Dubaï.