Au moins sept personnes ont péri et quatorze sont portées disparues jeudi dans de nouvelles inondations qui ont touché des régions près de la capitale Téhéran, selon des sources officielles.

Six personnes ont trouvé la mort dans le village d'Emamzadeh Davoud, situé dans la province de Téhéran dont le chef-lieu est la capitale éponyme, a indiqué le Croissant-Rouge iranien dans un communiqué.

Selon la même source, 14 personnes sont portées disparues, neuf ont été blessées, et plus de 500 ont été évacuées de cette région vers des "zones sûres".

De fortes pluies depuis mercredi ont provoqué des inondations et des glissements de terrain dans ce village, où des voitures ont été coincées dans la boue, selon le chef du Croissant-Rouge, Pirhossein Kolivand, cité par la télévision d'Etat.

Les recherches, parfois avec des secouristes pataugeant dans la boue, pour retrouver les personnes disparues se poursuivent, a indiqué à la télévision d'Etat le ministre de l'Intérieur, Ahmad Vahidi, qui s'est rendu dans le village.

En 2019, de fortes pluies dans le sud de l'Iran ont fait plus de 75 morts et causé des dégâts estimés à plus de deux milliards de dollars.