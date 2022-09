Les villes chinoises de la côte orientale se sont préparées aux vents provoqués par le typhon Hinnamnor qui est en approche.

Les villes de l'est de la Chine ont suspendu les services de ferry et les vols ont été annulés au Japon dimanche, alors que le typhon, la plus forte tempête mondiale de l'année, a traversé Taïwan et la Corée avec des vents violents et de fortes pluies.