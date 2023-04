No comment : au moins un mort dans l'effondrement d'un parking à New York

Au moins une personne est décédée et cinq ont été blessées mardi dans l'effondrement partiel d'un parking dans le sud de Manhattan, ont annoncé les autorités new-yorkaises.

"Il y avait six ouvriers dans le bâtiment au moment de son effondrement. Quatre d'entre eux ont été hospitalisés et sont dans un état stable. Une personne est morte et une personne a refusé d'être soignée", a indiqué John Esposito, un responsable des pompiers de New York, lors d'une conférence de presse.

Des images circulant sur les réseaux sociaux montraient des voitures à la renverse et de la fumée sortant du bâtiment effondré.