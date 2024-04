Vidéo. Flash mob en faveur d'une solution possible pour l'Ukraine grâce au plan estonien

Une douzaine de volontaires ont organisé une flash mob à Prague dimanche pour plaider en faveur d'une solution possible en Ukraine par le biais d'un "plan estonien".

Le spectacle mettait en scène le début de l'opération militaire russe en Ukraine et suggérait une solution possible grâce au plan estonien et au soutien continu de l'Union européenne et de l'OTAN.

Le spectacle a eu lieu sur la place très fréquentée de la vieille ville et a attiré l'attention de plusieurs centaines de spectateurs.

Le plan estonien souligne que les pays occidentaux peuvent aider l'Ukraine à vaincre la Russie avec un minimum d'efforts s'ils s'unissent.

En substance, il estime que si les pays occidentaux s'engagent à soutenir l'Ukraine à hauteur d'au moins 0,25 % du PIB pendant quatre ans, l'Ukraine devrait être en mesure de vaincre la Russie.