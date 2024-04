Vidéo. Dune 2 ? Blade Runner 2049 ? ou Mars ? Athènes se réveille sous le ciel orange

Des nuages de poussière provenant d'Afrique du Nord ont recouvert une grande partie de la Grèce mardi, créant une atmosphère suffocante d'un autre monde.

Le nuage de poussière a rendu le ciel d'Athènes et d'autres régions orange et a considérablement réduit la visibilité.

Le ciel devrait s'éclaircir mercredi, les vents d'ouest-nord-ouest entraînant progressivement la poussière vers la mer Égée.

De fortes concentrations de poussière sont attendues jeudi sur les îles du Dodécanèse.

Amélioration en cours ce mercredi

Le nuage de poussière saharienne qui a englouti la capitale grecque a commencé à s'estomper mercredi après qu'un changement de vent a progressivement éloigné la poussière orange et brune d'Athènes.

Le ciel était nettement plus clair mercredi, mais une petite accumulation de poussière a été observée sur les voitures en stationnement et quelques habitants se sont promenés avec des masques couvrant leur nez et leur bouche.

L'Acropole et d'autres monuments ont pris des teintes martiennes mardi après que des vents forts ont transporté de la poussière du Sahara sur une grande partie du sud et du centre de la Grèce, donnant à l'atmosphère de la capitale grecque un filtre martien.