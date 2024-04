Vidéo. No Comment : au moins 26 baleines à bosse meurent après un échouage massif en Australie

Près de 160 baleines à basse se sont échouées ce jeudi sur la côte ouest de l'Australie. Au moins 26 d'entre elles sont mortes avant que les autorités chargées de la faune sauvage puissent lancer une tentative de sauvetage, ont indiqué les autorités.

Les baleines échouées provenaient de quatre groupes répartis sur 500 mètres de rivage, selon le ministère de la Biodiversité, de la Conservation et des Attractions. 20 autres baleines se trouvaient dans un groupe à environ 1,5 kilomètre au large, et 110 formaient un groupe plus près de la plage.

"Notre équipe fait tout son possible pour intervenir en toute sécurité et assurer la sécurité des bénévoles et du personnel, tout en agissant dans le meilleur intérêt des baleines", a précisé le responsable de l'opération de sauvetage.

La responsable régionale de la faune, Pia Courtis, a déclaré que les baleines se seraient échouées tôt jeudi. Elle a déclaré que le groupe de 110 baleines "se regroupait au large" et était susceptible de se diriger vers la plage.

Les scientifiques ne savent pas ce qui pousse les baleines à s'échouer, même s'il semble que leurs systèmes de localisation puissent être perturbés par les plages de sable en pente douce.

Les théories incluent qu'ils évitent les prédateurs tels que les épaulards ou suivent un chef malade à terre. Le bruit sous-marin d’origine humaine pourrait également interférer avec leur navigation.