Le secteur de la croisière reprend des couleurs à Dubaï

En 2019, l'industrie de la croisière a contribué pour plus de 130 milliards d'euros à l'économie mondiale, créé 1,8 millions d'emplois et pris en charge près de 30 millions de passagers selon Cruise Lines International Association. Après une interruption de quelques mois en 2020 en raison de la pandémie, le secteur a repris ses activités.

À Dubaï, la reprise des croisières est bel et bien là. Plus d'un demi-million de croisiéristes sont attendus sur place cette saison et le baptême du MSC Virtuosa qui a eu lieu fin décembre au terminal du Port Rashid aide à ancrer la ville parmi les hubs mondiaux du secteur.

Durabilité des navires

D'une capacité de 6000 passagers et de 1700 membres d'équipage, ce navire que nous avons pu visiter est l'un des plus grands, des plus durables et des plus sophistiqués au monde. Il desservira le golfe Persique jusqu'en mars.

"La durée de vie d'un navire est d'environ 30 ans, donc nous sommes déterminés à atteindre les objectifs fixés, à savoir zéro émission d'ici à 2050," nous fait remarquer Gianni Onorato, PDG de MSC Cruises. "Il est de notre devoir de faire en sorte que peu à peu, chaque navire qui arrive sur le marché avec de nouvelles technologies génère des émissions réduites," assure-t-il.

Le MSC Virtuosa aura Dubaï comme port d'attache jusqu'en mars 2022 euronews

De nouvelles installations

Le long de la côte, le tout nouveau Dubai Harbour Cruise Terminal est le premier port de la région doté de deux terminaux destinés aux navires de croisière. Il prend place dans le spectaculaire décor de gratte-ciels emblématique de l'émirat.

Deux bâtiments dédiés garantissent aux passagers et aux membres d'équipage, un débarquement sûr et un accès facilité pour explorer la ville.

L'un des nouveaux bâtiments dédiés au débarquement des croisiéristes dans le port de Dubaï euronews

Alors que de nombreuses compagnies de croisière intègrent désormais la région dans leurs itinéraires, ce terminal est un signe que ce secteur a le vent en poupe à Dubaï.