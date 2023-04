Par Wandiswa Ntengento

Le marché mondial du tourisme de croisière devrait représenter une valeur estimée à 17,4 milliards de dollars (15,9 milliards d'euros) d'ici 2032, et Durban, une ville balnéaire pittoresque sur la côte Est de l'Afrique du Sud , souhaite bénéficier de cette manne.

Faisant partie de la province élargie du KwaZulu Natal, Durban Tourism estime que 1,2 million de touristes visiteront la ville en avril, début de la haute saison dans la région.

Pour aider la ville à faire face à ces arrivées massives, en 2021, Durban a dévoilé son nouveau terminal international de 10 millions de dollars (9,1 millions d'euros), qui devrait accueillir des dizaines navires de passagers touristiques nationaux et internationaux .

"Tout récemment, nous avons accueilli le navire Queen Mary qui n'était pas allé en Afrique du Sud depuis très longtemps et nous avons accueilli plus de 2 000 touristes", explique Hlengiwe Magudulela, directrice principale des services d'information touristique de Durban Tourism. "Nous faisons de notre mieux pour tirer parti du marché des croisières et des croisières championnes."

Que se passe-t-il au port de Durban ?

La baie de Durban la nuit Canva

Afin d'encourager les opportunités économiques pour le marché des croisières, le Président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé un plan d'expansion de 5 milliards de dollars (4,6 milliards d'euros), qui verra le port de Durban se développer au cours de la prochaine décennie, stimulant l'activité commerciale et touristique dans la région.

L'expansion du port s'accompagnera d'un développement du front de mer de la baie de Durban, qui devrait inclure des hôtels de luxe, des musées et un centre d'exposition.

Bien que le plan en soit encore à ses débuts, la ville de Durban, aux côtés de ses partenaires Transnet et du Département du développement économique, du tourisme et des affaires environnementales du KZN, espère que la nouvelle infrastructure stimulera le tourisme et contribuera positivement à l'économie locale.

L'expansion du port amènera-t-elle de nouveaux touristes à Durban ?

Lever du soleil à Durban Canva

"Pour le moment, notre place sur le marché des croisiéristes n'est pas si grande", commente Hlengiwe Magudulela. "En réponse à la déclaration du président Ramaphosa qui estime qu'il y aura plus de 100 milliards de rands (4,6 milliards d'euros) de développement d'infrastructures le long du terminal, nous voulons vraiment tirer parti de cette opportunité pour que les touristes restent.”

La région élargie du KwaZulu Natal a accueilli 500 000 voyageurs nationaux et 51 000 touristes internationaux en décembre 2022, ce qui a injecté plus de 500 millions de dollars (4,6 millions d'euros) dans l'économie de la province.

Pinky Radebe, responsable principale du tourisme au KwaZulu Natal pour les relations publiques et les communications, estime que l'afflux de voyageurs est essentiel pour renforcer la monnaie locale, le rand, qui a chuté en raison des influences du marché mondial. "Le tourisme rapporte beaucoup d'argent. Notre rand ne se porte pas si bien, les devises internationales amènent notre économie à de plus hauts sommets", explique-t-elle.

Cette année, KwaZulu Natal Tourism s'attend à ce que trois croisières arrivent au port de Durban, avec plus de 2 000 visiteurs dans chaque navire à passagers.