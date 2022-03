Découvrez la magie des backwaters du Kerala

Le « contenu partenaire » est un contenu payé et contrôlé par l'annonceur. Ce contenu est produit par les départements commerciaux et n'implique pas la rédaction ou les journalistes d'Euronews. Le partenaire financier a le contrôle des sujets, du contenu et détient l'approbation finale en lien avec le département production commerciale d'Euronews.

Imaginez ceci : le batelier dirige habilement le canoë qui glisse sur la rivière. Des cristaux d'eau dansent dans l'air à chaque coup de rame. De temps en temps, un léger jet vous frappe le visage - revigorant et rafraîchissant. Des palmiers bordent les rives de chaque côté, perçant la brume matinale.

À quelques mètres du bateau, un cormoran s'élance dans l'eau. Quelques minutes plus tard, il refait gracieusement surface, un mulet flottant entre son bec muni d'un crochet.

Dans un endroit connu comme le pays de Dieu, les backwaters immaculés sont oubliés par le temps. Le Kerala est un monde à part, loin du rythme frénétique de la vie dans le reste du pays. Et aucune visite n'est complète sans l'expérience des grands backwaters.

Parfois comparés aux bayous américains, les backwaters sont un système labyrinthique de 900 km de rivières, de canaux et de lacs parsemés de nombreuses îles, grandes et petites. Ils ont été formés par l'action des vagues et des courants côtiers à l'embouchure des 44 rivières qui se jettent dans la mer d'Oman depuis les ghats occidentaux. Ici, vous découvrez un écosystème unique de flore, de faune et de cohabitation humaine. Une danse symbiotique qui remonte à des milliers d'années.

Chacun des 34 lacs de ces backwaters est un lieu privilégié pour les naturalistes, les ornithologues et les amateurs d'oiseaux. On y trouve en abondance des crabes, des grenouilles et des bécasses, des oiseaux aquatiques comme les sternes, les martins-pêcheurs, les anhingas et les cormorans, et des animaux comme les loutres et les tortues.

© Kerala Tourism euronews

Les mangroves qui bordent les rives orientales du lac Vembanad, le plus grand lac du sud de l'Inde, abritent diverses espèces d'oiseaux endémiques et exotiques. Le lac Ashtamudi, à huit bras, est le deuxième plus long lac du Kerala et abrite plusieurs espèces marines menacées. La meilleure période pour découvrir la vie aviaire et aquatique ici est entre novembre et février.

Si la beauté naturelle du Kerala vous séduira, son patrimoine culturel vous envoûtera. Faites l'expérience des anciens rituels de danse qui durent toute la nuit, comme le Theyam et le Kathakali. Visitez certaines des anciennes églises, temples et mosquées près des rives, au milieu des cocotiers et des rizières.

Les rives du fleuve sont parsemées de marchés flottants. Ici, les vendeurs de pots de terre traditionnels et de cordes de coco se bousculent aux côtés des riziculteurs et des marchands d'épices, comme ils le font depuis des siècles.

Ces voies navigables ont constitué une partie essentielle des interactions sociales au Kerala. Ici, la yole est le mode de transport préféré des personnes et des marchandises, et les enfants apprennent à nager avant d'apprendre à lire.

© Kerala Tourism euronews

Cette région abrite également certains des meilleurs constructeurs de bateaux au monde. La pratique n'a pas beaucoup changé depuis des siècles, et les artisans fabriquent encore des bateaux sans un seul clou.

Si c'est l'excitation que vous recherchez, participez aux courses de bateaux-serpents, une tradition au Kerala depuis des siècles. Les bateaux-serpents font plus de 30 mètres de long, l'arrière dépassant de plus de 6 mètres au-dessus de l'eau, ressemblant à un cobra avec son capuchon relevé. Les Vallam Kali ou courses de bateaux étaient autrefois le moyen pour les rois de régler leurs différends. Ces courses de bateaux ont lieu chaque année de juillet à novembre sur les backwaters. Avec 90 à 110 rameurs, les courses de bateaux-serpents sont le plus grand sport d'équipe au monde. La plus grande d'entre elles a lieu le deuxième samedi d'août sur le lac Punnamada, près d'Alappuzha.

© Kerala Tourism euronews

Tout voyage au Kerala n'est pas complet sans un massage ayurvédique rajeunissant. Ce traitement est vieux de plus de 5000 ans et se poursuit dans le Kerala moderne. Vous trouverez des spas et des centres de retraite au bord des backwaters où votre stress et vos soucis se dissiperont comme la brume matinale sur la rivière, sous les mains expertes d'un praticien certifié.

Choisissez de passer vos vacances en flottant sur une péniche. Ces bateaux offrent un moyen luxueux de vivre en parfaite harmonie avec la nature. Vous pouvez aussi choisir l'une des nombreuses maisons d'hôtes et centres de villégiature écologiques qui parsèment les backwaters du Kerala. Mieux encore, essayez une combinaison des deux ! Dans tous les cas, goûtez à l'authentique cuisine du Kerala. Le petit-déjeuner traditionnel du Kerala est considéré comme l'un des meilleurs repas que l'Inde puisse offrir.

Un voyage dans les grands backwaters du Kerala est un voyage dans le temps - une tranche de nature qui n'a pas beaucoup changé depuis des siècles. Et grâce à l'engagement du Kerala en faveur du tourisme responsable et des pratiques durables, ces écosystèmes continuent de prospérer tout en permettant aux touristes de rencontrer la nature sous son meilleur jour.

Les backwaters du Kerala vous invitent à vivre une expérience inoubliable.

Gasper DSouza