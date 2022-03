Keravan Kerala : Un moyen luxueux d'explorer l'arrière-pays du Kerala

Le « contenu partenaire » est un contenu payé et contrôlé par l'annonceur. Ce contenu est produit par les départements commerciaux et n'implique pas la rédaction ou les journalistes d'Euronews. Le partenaire financier a le contrôle des sujets, du contenu et détient l'approbation finale en lien avec le département production commerciale d'Euronews.

Imaginez la scène : Les rizières défilent, on dirait un tapis vert sur un fond de ciel bleu. Des fermes aux toits de tuiles rouges se détachent du paysage. Vous vous asseyez et sirotez un thé, en observant la beauté du Kerala à travers des fenêtres panoramiques. Bientôt, les plaines côtières se fondent dans les contreforts de la chaîne de montagnes des Nilgiris.

Bienvenue à Keravan Kerala - une nouvelle façon enchanteresse de découvrir la beauté de cet État du sud de l'Inde, également appelé le pays de Dieu.

Après avoir offert aux touristes, il y a trente ans, l'expérience unique des « houseboats » sur les Backwaters, le tourisme du Kerala a lancé Keravan Kerala, une expérience de vacances sûres, personnalisées et proches de la nature. Assis dans votre véhicule privé et ultramoderne, vous pouvez explorer la beauté rustique des hameaux de l'arrière-pays, au-delà des sites touristiques habituels.

"Lancé en septembre 2021, Keravan Kerala est notre réponse à la pandémie du Covid", a déclaré M. Krishna Teja, directeur du département du tourisme du Kerala. "Nous voulons que les touristes explorent davantage notre magnifique État de manière sûre et respectueuse de l'environnement", a-t-il ajouté. Cette initiative permettra d'installer des caravanes et des parcs à caravanes exclusifs dans tout l'État.

Les caravanes sont des véhicules élégants, construits sur mesure, dotés de tous les équipements nécessaires et de nombreux luxes pour vous choyer pendant votre voyage au cœur du Kerala. Chaque véhicule est climatisé et équipé d'un canapé-lit, d'une kitchenette avec un réfrigérateur et d’un four à micro-ondes, d'une table à manger et d'un cabinet de toilette privé. La connectivité Internet et les installations audio-vidéo permettent de se divertir et de communiquer à bord.

La sécurité des touristes est primordiale, et chaque autocar est équipé d'un GPS et d'un suivi en temps réel via l'application touristique du Kerala.

Dans un monde post-covid, ces caravanes offrent un moyen unique et sûr de découvrir la beauté époustouflante de l'arrière-pays du Kerala sans avoir à se soucier des réservations d'hôtel individuelles.

Dans le cadre de l'initiative Keravan Kerala, le tourisme du Kerala va promouvoir les aires de stationnement pour caravanes par le biais de partenariats privés et semi-privés. Ces parkings, situés à l'intérieur ou à proximité de certaines des meilleures attractions touristiques telles que les plantations et les éco-hotels, seront conçus exclusivement pour les caravanes.

"Notre objectif avec ce projet est de permettre aux touristes d'explorer les régions cachées du Kerala", a déclaré M. Teja.

Les parcs disposeront de tout le confort et de toutes les commodités nécessaires à un séjour confortable pour les touristes. Opérationnels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ils offriront des installations telles qu'une réception, une cuisine, un réfectoire, un dortoir, des salles de bains et des toilettes, ainsi que des systèmes d'élimination des déchets et de recyclage. En outre, des patrouilles et des caméras de sécurité fonctionnant 24 heures sur 24 vous permettront de profiter de vos vacances en toute tranquillité.

Le tourisme au Kerala s'est concentré sur la durabilité et l'inclusivité.

"A Kerala Tourism, nous sommes les pionniers du tourisme responsable en Inde", a déclaré M. Teja. Nous voulons donner aux entrepreneurs et aux communautés locales les moyens de créer des parcs et d'exploiter les caravanes."

"L'expérience des caravanes en elle-même permet également aux communautés locales de bénéficier des activités touristiques", a déclaré M. Teja. Les chauffeurs et le personnel des parcs à caravanes seront des habitants de la communauté. Ils sont formés et apportent leur richesse de connaissances locales pour offrir aux touristes plus que des vacances superficielles.

Les véhicules sont certifiés conformes à la norme BS-VI standard, qui correspond aux dernières normes environnementales en vigueur en Inde, et sont équipés de systèmes de gestion, d'élimination et de recyclage des déchets respectueux de l'environnement.

Dans le cadre du document de politique, les propriétaires de terrains et de plantations supplémentaires dans l'arrière-pays de l'État peuvent également bénéficier de cette initiative en créant des parcs pour une ou deux caravanes. Celles-ci seront évaluées par Kerala Tourism, garantissant ainsi des niveaux élevés de qualité et de sécurité pour les touristes. Le Kerala est déjà réputé pour ses séjours chez l'habitant, et Keravan Kerala ne fait que renforcer cette expérience.

En voyageant dans la caravane, vous ferez l'expérience des modes de vie et des communautés locales grâce aux initiatives de tourisme responsable du gouvernement du Kerala. Ces initiatives contribuent à créer davantage d'opportunités d'emploi pour les artisans, les artistes et les femmes de la région.

Le tourisme du Kerala met tout en œuvre pour s'assurer que l'initiative Keravan Kerala est favorable au tourisme responsable et n'a pas d'impact négatif sur l'environnement ou les communautés locales.

15 caravanes et cinq parcs seront opérationnels d'ici la fin mars, selon M. Krishna Teja.

"Nous avons reçu un énorme intérêt de la part des touristes pour cette entreprise", déclare Krishna Teja. "Bientôt, nous ouvrirons les réservations directement sur notre site web et notre application."

Les « houseboats » du Kerala sont connus dans le monde entier et figurent en tête des priorités des touristes. Keravan Kerala est un changement de paradigme, répondant aux exigences des touristes modernes dans un scénario post-covid où la sécurité, le confort et la durabilité priment. Keravan Kerala offre des expériences uniques aux touristes tout en ouvrant de nouvelles voies pour que la population locale puisse bénéficier du tourisme dans l'État. Elle associe les équipements luxueux des caravanes à la beauté naturelle du Kerala et à des pratiques touristiques responsables.

Keravan Kerala est véritablement une initiative visionnaire, une première en Inde et une expérience incontournable pour le voyageur du monde entier.

Gasper DSouza