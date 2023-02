Kochi-Muziris Biennale - Une danse d'art, le Kochi contemporain et son passé mythique

Le « contenu partenaire » est un contenu payé et contrôlé par l'annonceur. Ce contenu est produit par les départements commerciaux et n'implique pas la rédaction ou les journalistes d'Euronews. Le partenaire financier a le contrôle des sujets, du contenu et détient l'approbation finale en lien avec le département production commerciale d'Euronews.

Des maisons de l'ère coloniale datant du XVIe siècle bordent les rues, sentinelles de l'histoire. Le soleil matinal se reflète sur les toits en terre cuite. Se découpant sur le bleu profond du ciel, les filets chinois - de grands filets de pêche en porte-à-faux - s'élèvent au-dessus des eaux de la côte de Malabar comme les voiles de longs bateaux coulés, comme ils le font depuis des siècles. Au bout d'une ruelle étroite, la façade blanche d'une synagogue juive du XVIe siècle attire l'attention des passants - rappelant les diverses traditions qui ont fait la culture de ce quartier pittoresque.

C'est Fort Kochi, un charmant petit quartier de la ville de Kochi, dans le Kerala, au sud de l'Inde. Les Portugais, les Hollandais et les Britanniques s'y sont installés à plusieurs reprises au cours des siècles. La ville a donc été un creuset de l'Est et de l'Ouest à travers les âges, assimilant les cultures, la nourriture, la langue et plus encore.

Aujourd'hui, Fort Kochi offre aux visiteurs un mélange unique d'histoire et de culture en Inde. Et tous les deux ans, ce quartier pittoresque ouvre ses portes au monde de l'art et du patrimoine lorsqu'il accueille la prestigieuse Biennale de Kochi-Muziris en décembre.

Comme l'actuelle Kochi, Muziris était un ancien port de la côte de Malabar. Il était crucial pour les interactions entre l'Inde du Sud et la Perse, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et la région méditerranéenne (grecque et romaine). Mêlant la métropole cosmopolite à son passé antique, la biennale a présenté depuis sa création en 2011 un éventail diversifié d'œuvres d'artistes du monde entier, notamment des peintures, des sculptures, des installations, des vidéos et des performances.

La cinquième édition de la biennale présente 200 œuvres provenant d'Inde, d'Australie, du Kenya, d'Ukraine et d'ailleurs, dispersées dans le quartier historique de Fort Kochi, et se déroule jusqu'au 10 avril 2023.

Le thème de l'exposition centrale, "In Our Veins Flow Ink and Fire" (Dans nos veines coulent l'encre et le feu), qui présente 88 artistes du monde entier, est une réponse artistique appropriée à la reprise de la biennale après une interruption de quatre ans due à la pandémie de COVID-19. Organisée par Mme Shubigi Rao, la biennale est un témoignage de l'indomptable esprit humain.

"Que découvrons-nous lorsque nous écoutons, lisons, enregistrons, pensons et créons ?" demande Mme Rao, une artiste indienne et singapourienne, qui ajoute : "D'abord, que même le plus solitaire des voyages n'est pas un voyage d'isolement, mais qu'il s'abreuve profondément à cette source commune de connaissances et d'idées collectives."

"De retour après quatre ans d'absence, la cinquième édition de la Biennale de Kochi-Muziris examine comment nous survivons à travers le chant, la matérialité, la joie, l'humour et le langage, qu'il soit écrit, verbal ou oral", a déclaré Mme Rao.

Et les amateurs d'art ont répondu avec enthousiasme. L'énergie et l'excitation de la cinquième édition sont palpables dès que l'on pénètre dans Aspinwall House, le lieu principal de la biennale. Cette structure du XIXe siècle aux murs blancs, située au bord de l'eau, a été utilisée par le passé pour exporter des épices, du thé et d'autres marchandises de l'Inde. Elle a été le témoin stoïque de l'évolution de la situation pendant la période coloniale.

Pepper House et Anand Warehouse, les autres principaux sites de la biennale, sont tout aussi dynamiques. La première, un entrepôt de style hollandais, a commencé sa vie dans le commerce des épices et est devenue, ces dernières années, un centre artistique dynamique. L'entrepôt Anand est toujours un centre florissant dans le commerce des épices. Ici, les murs de briques nues et les poutres en bois créent une toile de fond austère pour les œuvres d'art internationales de la biennale.

Les œuvres exposées sont aussi diverses que les pays qu'elles représentent.

"Il s'agit d'une célébration, d'un hommage en quelque sorte", explique Mario D'Souza, directeur des programmes, "des réponses des artistes aux situations sociales et politiques dans le monde, qu'il s'agisse de résistance ou d'effacement, dans leur propre contexte."

© Kerala Tourism

L'œuvre "Palianytsia" de l'artiste ukrainienne Zhanna Kadyrova se distingue par sa simplicité et sa profondeur. À travers une installation de rochers que Kadyrova a façonnés comme du pain ukrainien traditionnel (Palianytsia) et disposés sur une table pour un repas, l'artiste basée à Kiev donne un nouveau sens à ces pierres. Elles deviennent un symbole de résistance culturelle et territoriale. Après l'invasion russe, Kadyrova s'est réfugiée dans l'ouest de l'Ukraine et a utilisé son art comme un outil de collecte de fonds humanitaires pour son pays.

"Fantaisies indiennes : Species and Spices" du Colectivo Ayllu raconte des histoires de l'hémisphère opposé. Fondé en 2009 en Espagne, le Colectivo Ayllu est un groupe de migrants, de personnes de couleur et d'artistes, d'activistes et d'historiens à la sexualité et au genre différents, originaires des anciennes colonies espagnoles d'Amérique du Sud. L'exposition raconte les histoires de la répression des populations indigènes des colonies après l'arrivée des colons européens.

L'Indien Pranay Dutta, âgé de 28 ans, est le plus jeune artiste de la Biennale. Son œuvre "Day Zero and Neti" reflète ses inquiétudes quant à l'impact de la guerre et du changement climatique sur les vies humaines. En utilisant des images en noir et blanc sur des paysages de jeux vidéo, Dutta crée des paysages mentaux dystopiques pour dépeindre comment l'eau deviendrait la monnaie de survie dans un monde futur.

"Day Zero est né de ce qui s'est passé à Chennai en 2019 et au Cap en 2018", explique Dutta. "L'accès à l'eau était contrôlé et limité aux privilégiés. J'ai donc commencé à imaginer un futur pas si lointain où l'eau - le carburant de la survie - devient la monnaie principale", ajoute-t-il.

© Kerala Tourism

Des installations sur l'histoire et les visions futuristes aux spectacles d'ombres chinoises et à la musique en direct, en passant par des conférences captivantes et des spectacles de danse passionnants, la Biennale de Kochi-Muziris est une véritable célébration de l'art contemporain.

"Entrez partout, attardez-vous à un endroit si vous en ressentez le besoin", déclare Shubigi Rao. Je ne l'ai certainement pas fait, en tant que commissaire. Il y a toujours des fissures dans tout édifice. Ces lacunes sont aussi importantes que les espaces "remplis", car le spectateur peut les remplir avec son propre imaginaire et ses propres histoires."

Fort Kochi offre de nombreuses possibilités d'hébergement pour les visiteurs de la biennale. À quelques pas des principaux lieux d'exposition, vous trouverez des hôtels de charme, dont beaucoup ont été convertis en de majestueuses demeures du XIXe siècle. Chacun d'entre eux vous offre des expériences inoubliables tout en vous plongeant dans l'art contemporain.

La Biennale de Kochi-Muziris réunit l'esprit cosmopolite du Kochi moderne et son passé mythique dans une célébration de l'art. Il y en a pour tous les goûts, et aucun visiteur ne repartira sans avoir éprouvé un sentiment d'émerveillement, tempéré par une réflexion tranquille.