Notre sélection des meilleurs clubs de plage et pool lounges de Dubaï

Les clubs de plage de Dubaï ne se limitent pas aux bains de soleil. Ils accueillent des événements musicaux et des cours de fitness et abritent des restaurants à la mode et des boutiques chic. Voici notre sélection de six des meilleurs "beach clubs" et "pool lounges" à vous rendre lors de votre prochain séjour dans l'émirat.

DRIFT

On aime pour : ses cours de fitness, son cadre idéal pour les selfies et sa Cabana privée ultra-luxe

Lieu : One&Only Royal Mirage, Dubai Marina

Le club de plage DRIFT est niché dans l'enceinte de l'un des hôtels les plus luxueux de l'émirat, le One&Only Royal Mirage. Des arches évoquant des moucharabiehs invitent à prendre des photos spectaculaires pour les réseaux sociaux, des adeptes du yoga entrant souvent dans le cadre. Ouvert depuis 2017, de 10h au coucher du soleil, ce club de plage réservé aux adultes est un lieu de rendez-vous pour les amateurs de fitness et de mode. La professeure Sophie Malpass anime des cours de Super SUP Fit dans la piscine. Les participants ont droit à des séances de yoga, de Pilates et de HIIT sur des planches de paddle : ce qui ajoute aux séances d'entraînement, du plaisir et un plus grand renforcement musculaire. La boutique de l'hôtel, Summer Soul, propose des marques locales qu'elle entend mettre en avant et présenter aux visiteurs internationaux du DRIFT. La Private Beach Cabana peut accueillir 10 personnes, avec sa propre piscine, son salon, sa salle de bains, sa terrasse et sa table à manger. Une option plus abordable consiste à profiter du restaurant du DRIFT où la Provence est au menu.

Surf Club

On aime pour : ses soirées animées par les plus grands DJ dignes d'Ibiza sur le sable

Lieu : Palm West Beach, Palm Jumeirah

Les "Vagabond parties" saisonnières du Surf Club qui accueillent les grands noms de la musique électronique mondiale attirent les foules à ce bar-restaurant de plage de Palm Jumeirah. Ouvert de 10h jusqu'aux premières heures du jour, les clients veulent marquer les esprits par leur tenue en mêlant maillots de bain et habits de fête. Le jour, l'atmosphère est détendue, on peut déguster des plats à partager dans le restaurant au rythme mélodique de la musique chill-out. Mais à la nuit tombée, l'ambiance est survoltée avec les bouteilles remplies de bulles et ornées de bougies scintillantes portées au-dessus de la foule jusqu'aux tables entourées de danseurs pieds nus savourant le sable entre leurs orteils. Cela vaut également la peine d'entrer dans l'espace VIP où le système de son est de loin supérieur.

Venus Beach Club

On aime pour : sa cuisine et son ambiance authentiques italiennes

Lieu : Julius Tower, Caesars Palace Dubai Bluewaters, Bluewaters Island

Le nouveau club de plage de Dubaï, inspiré de la côte d'Amalfi, Venus est l'endroit où se rendre pour voyager en Italie sans quitter l'émirat. Ouvert de 10h à minuit, cet élégant beach club symétrique rend hommage à tout ce qui est italien, de l'architecture à la pizza. On peut y prendre le soleil et rester pour dîner. Il y a des terrasses dissimulées derrière les arbres, une autre surplombant la piscine, ainsi que des espaces qui vous accueillent à l'intérieur si vous préférez bénéficier de la climatisation. Au menu, vous trouverez des plats authentiques créés par le chef exécutif Fabio Tramantano, natif de Naples. Savourez la burrata et les petites tomates aigres-douces arrosées d'huile de basilic, les tortellinis crémeux au citron, ainsi que la dorade poêlée au fenouil, à l'orange, aux graines de pin et aux herbes fraîches. Les pizzas sont préparées dans une salle dédiée abritant un four à bois traditionnel et parmi les desserts incontournables, figure le classique tiramisu.

Le Venus Beach Club de Dubaï à l'ambiance italienne euronews

Twiggy By La Cantine

On aime pour : ses points de vue sur la crique et sa cuisine méditerranéenne

Lieu : Park Hyatt Dubai, Port Saeed

Twiggy est situé dans l'enceinte du Park Hyatt Dubai, blanchi à la chaux, et surplombe la piscine à débordement artificielle de 100 mètres de long, de style lagon, dont l'eau se confond à l'horizon, avec les flots de la crique de Dubaï. Ouvert de 9h jusqu'au coucher du soleil, le club de plage porte le nom de Twiggy, gracile mannequin et muse britannique. Et comme elle en son temps, il est à la mode. Il faut réserver longtemps à l'avance pour obtenir une table dans le restaurant d'inspiration Riviera. Le lagon est ouvert de 9 h au coucher du soleil et le service du restaurant commence à 12 h et se poursuit jusqu'à 2 h du matin. Vous avez oublié votre maillot de bain ? Pas de problème. Rendez-vous à la boutique pour découvrir les collections de vêtements de plage de créateurs internationaux émergents.

SĀN Beach

On aime pour : sa musique live et ses tartares

Lieu : The Club, West Palm Beach, Palm Jumeirah

Le SĀN Beach, au style bohème, est conçu comme un sanctuaire africain contemporain. Nommé d'après le premier peuple indigène d'Afrique, les San, leur lien avec la nature sert de source d'inspiration à ce club de plage. Son restaurant minimaliste et tranquille qui sert des plats internationaux avec un menu de tartares très vaste, des crevettes rouges au thon otoro, prend place au sein d'un paysage luxuriant de sable doux, de chaises longues élégantes et de cabanes dont les rideaux flottent au gré de la brise. La plage de SĀN est ouverte de 9h à minuit en semaine, et jusqu'à 1h du matin le week-end. Lorsqu'il est temps de faire la fête, le groupe résident du SĀN, The Nomades, fait le show aux côtés de toute une série de musiciens et de DJ invités.

Le restaurant à l'atmosphère minimaliste du SĀN Beach euronews

Aura

On aime pour : sa plus haute piscine à débordement du monde

Lieu : Nakheel Tower, Palm Jumeirah

Comme suspendue à 200 mètres dans les airs, Aura est la première et la plus haute piscine à débordement à 360° au monde. Elle est bordée d'une terrasse enveloppante de 750 mètres carrés ponctuée de confortables chaises longues. La piscine est digne d'un podium où défilent les dernières nouveautés en matière de maillots de bain. Mettez-vous sur votre 31 et profitez de la vue sur Dubaï depuis les quatre côtés de cet édifice qui bat tous les records. Les chaises longues peuvent être réservées de 10h au coucher du soleil et les lève-tôt peuvent profiter de cours d'aquagym à partir de 8h certains jours.