Pourquoi de plus en plus de personnes décident de s'installer à Dubaï ?

Beaucoup d'entre nous rêvent d'une vie en bord de mer avec un soleil présent toute l'année. Grâce à des démarches d’installations simplifiées, Dubaï peut faire de ces rêves une réalité.

Les Émirats Arabes unis veulent attirer des expatriés pour renforcer leur main-d'œuvre et leur économie. En retour, Dubaï propose des paysages dignes des plus belles cartes postales, des infrastructures de classe mondiale et de nombreuses opportunités professionnelles.

La population de Dubaï a dépassé les 3,5 millions d'habitants en 2022, mais avec une expansion majeure de la ville, l'objectif du gouvernement est d'atteindre 5,8 millions d'habitants en 2040. Pour attirer les expatriés et les travailleurs à s'installer, les EAU ont fait évoluer leurs règles en matière de visas.

La championne de patinage de vitesse, Sarah Lindsay, vient de s'installer à Dubaï avec son affaire de salle de sport.

"J'ai une activité de coach sportif à Londres et nous avons toujours voulu nous développer à l'étranger, mais nous ne savions pas vraiment où. Nous avons donc examiné plusieurs endroits et à cause du confinement, nous avons passé une longue période à Dubaï et nous sommes vraiment tombés sous le charme de cette ville. En tant que femme d'affaires qui lance son entreprise à Dubaï, j'ai vécu une expérience très positive", fait savoir Sarah Lindsay.

"Après avoir passé 20 ans dans une patinoire, ce que j'aime le plus à Dubaï c’est clairement le soleil", ajoute la femme d'affaires britannique.

Des démarches simplifiées pour s’installer facilement à Dubaï

Les personnes qui souhaitent s'installer à Dubaï doivent passer un examen médical et obtenir un visa de résident valable. Si vous vous installez pour rejoindre une entreprise, le service des ressources humaines de l'entreprise supervisera cette procédure. Si vous vous installez à titre indépendant pour travailler en tant que freelance, créer une entreprise ou pour la retraite, vous pouvez demander un visa directement sur le site internet du gouvernement de Dubaï ou faire appel à des services d'immigration spécialisés, tels que Fragomen.

"Fragomen aide les entreprises et les particuliers à travers chaque étape du processus d'immigration, ce qui rend les démarches d'installation transparentes et faciles", déclare Murtaza Khan, directeur associé de Fragomen Moyen-Orient et Afrique.

M. Khan pense que Dubaï est une ville propice à un afflux d'expatriés. "Si vous regardez les migrations dans le monde entier, qu'est-ce qui attire les gens ? Ce sont les opportunités, et Dubaï est depuis longtemps un centre d'affaires bien établi, et c'est plus que cela", explique M. Khan.

"Dubaï offre des choix de style de vie. Vous avez la liberté de pratiquer la religion ou de ne pas la pratiquer. Nous avons un environnement relativement sûr et sécurisé, et beaucoup d'excellentes infrastructures, de soins, de santé et d'écoles", ajoute-t-il.

L'école à Dubaï, une question de choix

Heather Harries, éducatrice réputée installée à Dubaï, est une voix indépendante et respectée dans le domaine de l'éducation.

"Il existe un système de classement très fiable à Dubaï. Toutes les écoles doivent être validées et inspectées par la KHDA, un organisme d'inspection gouvernemental. Ils répertorient ensuite les résultats de ces inspections sur leur site web afin que vous puissiez voir exactement ce qui se passe dans chaque école", explique Mme Harries.

Les écoles de Dubaï proposent différentes approches pédagogiques Euronews

Au moment de choisir une école, dont les frais annuels s'élèvent à environ 8 000 à 32 000 euros par an, Mme. Harries recommande de bien se renseigner avant : "examinez bien les caractéristiques que vous appréciez dans votre école actuelle et réfléchissez à la façon dont vous aimeriez qu'elle soit améliorée. Il se peut que vous ne vouliez pas de devoirs pour vos enfants, ou tout le contraire. Vous pouvez être pour ou contre l'uniforme. Il se peut que votre enfant aime le sport, l'art ou le théâtre. Sachez qu’il y aura toujours une école pour répondre à vos souhaits."

Comme tous les expatriés vous le diront, les deux tiers de la population mondiale se trouvent à moins de huit heures de vol de Dubaï. Si vous vous installez ici, votre famille et vos amis pourraient vous rendre visite plus souvent que vous ne l'aviez imaginé.