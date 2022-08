Les activités estivales pour enfants pour rester au frais à Dubaï

Alors que les vacances scolaires battent leur plein et que les températures grimpent à Dubaï, les parents cherchent pour leurs enfants, des activités ludiques en intérieur.

Illusions et aires de jeu en intérieur

Le Musée des Illusions situé à Al Seef s'y prête. Il est rempli de trucages optiques et d'expériences sensorielles, des salles anti-gravité au tunnel Vortex en passant par la table de clonage où l'on peut s'asseoir face à son reflet multiple. Le musée est l'une des nombreuses attractions dont dispose la ville pour garder ses enfants au frais et les divertir tout au long de l'été.

De l'autre côté de la ville se trouve OliOli, un autre lieu d'activités populaire pour toute l'année. Ce centre d'aventures compte plus de 40 installations interactives inspirées par le travail d'artistes, d'éducateurs et de spécialistes du développement de l'enfant.

Les Moussalem profitent du lieu. La famille compte deux adultes et cinq enfants âgés de huit mois à neuf ans. La petite Rosie apprécie les différents espaces. "J'aime tout jusqu'à présent : il y a beaucoup de choses qu'on peut faire : jouer avec l'eau, avec l'air et avec ça," précise-t-elle en montrant de grands filets suspendus. "On peut se balancer dessus, courir, sauter et faire toutes sortes de choses," indique-t-elle avant de conclure : "J'aime beaucoup m'amuser et je m'amuse en ce moment."

Sa mère Willeke Moussalem nous fait remarquer qu'il y a de nombreuses aires de jeu à Dubaï. Elle nous confie ses lieux préférés. "Pour les plus grands, je vais au Dubai Mall où l'on trouve la patinoire, l'aquarium de Dubaï et KidZania : c'est génial et ce que j'aime vraiment, c'est que l'on peut simplement se balader, déjeuner et s'amuser un peu," explique-t-elle.

Les filets suspendus et colorés de OliOli euronews

Une application pour s'y retrouver

La ville propose une multitude d'activités, des parcs aquatiques aux excursions à la ferme, en passant par les salles de jeu en intérieur et les musées.

Pour les parents, le défi est de trouver des activités à un prix abordable. L'application Kidzapp peut les aider à faire leur choix tout en leur offrant des réductions. Son PDG et cofondateur Karim Beidas reconnaît qu'il est parfois difficile de s'y retrouver dans l'offre riche d'activités dans l'émirat et c'est là que son application trouve son utilité.

"Peu importe ce que vous cherchez, qu'il s'agisse d'activités en intérieur ou en extérieur, d'un camp où vous voulez déposer vos enfants pour une journée ou d'une activité où ils se dépensent ou alors, où ils apprennent, tout est sur Kidzapp," affirme-t-il. "C'est facile de personnaliser, de filtrer et de trouver ce dont vous avez besoin," fait-il remarquer avant d'ajouter : "On est très fiers d'aider les parents à trouver les bonnes activités pour leurs enfants, mais aussi de mettre en avant les petites entreprises car il y a tellement d'endroits peu connus avec des idées très créatives qui sans nous, pourraient avoir du mal à atteindre les consommateurs."

Sophistication ou simplicité

Parmi les offres personnalisées, on peut citer le Hello Kitty Spa où les fêtes d'anniversaire prennent la forme de soins aux participantes, de la pose d'ongles aux tresses de licornes en passant par les mini-massages.

Mais on n'a pas nécessairement besoin de dépenser pour s'amuser. L'une des activités préférées de la famille Moussalem tout au long de l'année est gratuite. Elle consiste à aller à la plage, en particulier tôt le matin ou en fin d'après-midi quand les températures sont plus clémentes.

Willeke Moussalem confie : "On adore, c'est calme, relaxant et l'ambiance est détendue. Les enfants ont accès à des toilettes, des douches, il y a des maître-nageurs sauveteurs, donc c'est vraiment un bon endroit où aller," assure la mère de famille aux côtés de cinq enfants qui profitent des joies de la mer et du sable.