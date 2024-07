L'été en Azerbaïdjan : Bord de mer à Bakou, cuisine délicieuse et festivités riches en culture

Le « contenu partenaire » est un contenu payé et contrôlé par l'annonceur. Ce contenu est produit par les départements commerciaux et n'implique pas la rédaction ou les journalistes d'Euronews. Le partenaire financier a le contrôle des sujets, du contenu et détient l'approbation finale en lien avec le département production commerciale d'Euronews.

Des escapades à la plage aux événements musicaux en plein air dans la capitale, l'été en Azerbaïdjan a de quoi plaire à tout le monde.

Les aventures hivernales sur les sommets de Shahdag et les festivals de jazz d'automne comptent parmi les principales attractions saisonnières, mais l'été en Azerbaïdjan n'est pas moins attrayant.

Béni par un ensoleillement abondant et des températures moyennes de 32 degrés Celsius en plaine, l'Azerbaïdjan est l'alternative parfaite à une escapade estivale urbaine en Europe. Alors que la saison des festivals bat son plein et que le riche patrimoine culturel éblouit lors d'événements en plein air à travers le pays, nous découvrons certaines des meilleures plages, une vie nocturne animée et des activités culturelles pour passer un été exceptionnel en Azerbaïdjan.

Saison des festivals en Azerbaïdjan

La saison des festivals en Azerbaïdjan s'étend bien au-delà de la haute saison estivale. En plein de cœur de l’été, plongez-vous dans la musique lors du Dream Fest (du 23 au 28 juillet) avant de retourner sur la côte nord-est pour une multitude de fêtes sur la plage tout au long de l'été.

Cependant, les produits azerbaïdjanais sont les vraies stars de la saison des festivals. Entassés dans les bazars colorés de Bakou toute l'année, les produits frais azerbaïdjanais sont plus prisés tout au long des mois d'été et d'automne, avec différents festivals de récolte dédiés aux aliments phares et spécialités, notamment les pommes, les grenades, les noisettes, les pêches, les abricots, les feijoas, les figues, les raisins, les kakis, la pastèque, le melon et le vin.

L'été dans la ville de Bakou

La capitale de Bakou fourmille d'activités estivales, avec un éventail d'institutions culturelles et de parcs ombragés accueillant des concerts en plein air et une vie nocturne animée centrée sur les bars côtiers et les terrasses sur les toits de la ville.

Commencez votre visite de Bakou au milieu de l'agitation ambiante de la Fountain Square (place de la Fontaine), puis explorez les institutions culturelles de la ville telles que le centre Heydar Aliyev et le musée national du tapis, qui font face au rivage. Au-delà de leurs conceptions architecturales de classe mondiale, les deux sont réputés pour leurs expositions captivantes d'art et leur patrimoine traditionnel.

Près du centre culturel Heydar Aliyev, vous pourrez découvrir des haltes gastronomiques comme Yashil Bazaar et Sherg Bazaar, où vous pourrez déguster des produits frais et des spécialités locales telles que le caviar de la mer Caspienne et la grenade de Goychay. Au fur et à mesure que la chaleur de la journée se dissipe, les bars de Bakou revêtent une autre allure. Dégustez des vins locaux tels que les vins de grenade et de coing dans des bars spécialisés tels que KEFLI, Enoteca Meydan, le bar à vin Inn Vino, ou savourez un cocktail avec vue au 360 Bar.

S’il commence à faire un peu trop chaud à Bakou, prenez la ville comme point de départ pour des aventures dans les climats plus frais des régions montagneuses et des parcs nationaux boisés d'Azerbaïdjan. Envisagez des excursions de plusieurs jours dans les prairies de fleurs sauvages de Guba au nord ou dans les montagnes de Talysh et les forêts du patrimoine mondial de l'UNESCO du parc national de Hirkan au sud, en vous arrêtant dans des villes et villages authentiques en chemin.

L'été des délices culinaires de Bakou

On retrouve les produits de saison dans les menus des meilleurs restaurants de Bakou, avec des plats nationaux aromatiques tels que le plov, le kükü et le dolma, illustrant la diversité de la cuisine azérie, avec des fermes dans neuf des 11 zones climatiques.

Sur la scène variée des restaurants de la ville, vous trouverez des saveurs traditionnelles dans des lieux somptueux comme Agabala, Art Club, La Quzu, tandis que Nar & Sharab est réputé pour ses plats de fruits de mer alléchants.

Les voyageurs végétariens et végétaliens peuvent également se régaler de dips épicés à la dukkah au Vida Cafe, au De Rama et au Manipura, tandis que les spécialités occidentales satisferont tout le monde au CASA Cafe du centre commercial Deniz Mall.

Escapades au bord de la mer Caspienne

Lorsque les températures montent en flèche à Bakou, les hautes terres et les régions côtières offrent un réconfort venteux, l'escapade à la plage la plus proche étant située dans le centre-ville de Bakou. Connue sous le nom de Seaside Boulevard, la promenade urbaine et épurée longeant le bord de mer s’étend du port de Bakou à l'aréna Crystal Hall, qui a autrefois accueilli l'Eurovision, et passe à proximité de la grande roue Baku Eye et d’une multitude de musées.

Bien que les concerts en plein air puissent vous faire rester à Bakou, il y a beaucoup d’autres stations balnéaires à l'extérieur de la ville pour vous échapper, parsemées le long des presque trente kilomètres de la côte nord. Ici, la mer Caspienne est au cœur de toutes les attentions en tant que terrain de jeu national pour les amateurs de soleil, les amateurs de sports nautiques et les vacances en famille.

Faites votre choix parmi les nombreux clubs de plage et stations balnéaires somptueuses qui couvrent la pointe nord-est du pays, s'étendant à l'ouest au-delà de la plage de Sea Breeze. Bilgah est un choix populaire, considéré comme l'une des meilleures plages d'Azerbaïdjan de par son large éventail d'activités et ses installations adaptées aux familles.

La saison de villégiature dure toute l'année sur le bord de mer de l'Azerbaïdjan, offrant une hospitalité et une détente absolues, avec des piscines extérieures, des bars ou encore des restaurants et des spas pour tous les budgets. Si vous envisagez une retraite au spa, le littoral de Bakou compte également divers centres de bien-être proposant une gamme de soins curatifs à base d'huile, de sel, de boue et d'eau minérale azerbaïdjanais. Les meilleurs traitements comprennent le massage à l'huile Naftalan ou le bain de boue revigorant avec de l'argile rhassoul régénérante.

Les sports nautiques sont disponibles tout le long de la côte de Bakou, mais Shorabad est une alternative de premier choix pour les plus aventuriers. Les conditions venteuses et le centre de sports nautiques bien équipé en font l'endroit idéal pour apprendre le kitesurf, en s’initiant au sport dans le lagon calme avant de passer à l'eau libre.

Si vous êtes à la recherche d'une escapade paisible, de nombreuses plages le long de la côte caspienne offrent des activités romantiques moins fréquentées. Ici, vous pourrez vous promener, faire une excursion en yacht ou simplement profiter de la vue panoramique sur la mer Caspienne depuis le confort d'une chaise longue au bord de la piscine.

Que vous décidiez de séjourner à Bakou ou de faire une pause dans l'une des stations balnéaires, tout le monde sera d’accord sur la bonne façon de terminer l'été en Azerbaïdjan. Aventurez-vous au bord de l'eau, commandez un festin abondant de fruits de mer et de plats locaux et installez-vous pour un dernier coucher de soleil enchanteur sur la mer Caspienne.