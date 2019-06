Les JO de Tokyo en miniature

Des modèles miniatures représentant les 55 sports présentés aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 ont été exposés dans la capitale japonaise, 400 jours avant le début de l’événement sportif.

Les modèles, présentés à la Chambre de commerce et d'industrie de Tokyo, font partie d'une exposition plus large, aux côtés du flambeau de Tokyo 2020 et des mascottes des Jeux : Miraitowa et Someity.

Présentés depuis mars, les modèles ont été fabriqués à l’aide d’une imprimante 3D.

Le baseball et le softball, le karaté, le skateboard, le surf et l'escalade de vitesse seront au programme des JO de Tokyo 2020, les organisateurs souhaitant s'adresser à un public plus jeune.