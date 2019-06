Une entreprise parisienne transforme les déchets en or

Dans cette édition de Business Planet, nous découvrons comment une entreprise parisienne qui a remporté un prix européen gagne de l'argent en produisant de l'énergie renouvelable grâce aux déchets organiques et en agissant au niveau social.

Honnêtement, la très grande majorité des entreprises ne se soucie que des profits. Mais qu'en est-il de celles qui décident d'aller au-delà en œuvrant pour la société ? Certaines sont les fers de lance de l'entrepreneuriat social. Nous découvrons l'une d'entre elles installée à Paris qui non seulement, aide les chômeurs de longue durée à retrouver un emploi, mais qui s'efforce aussi d'avoir un impact positif pour l'environnement.

L'entreprise Love Your Waste transforme littéralement les ordures en or. En travaillant avec des écoles, des hôpitaux, des restaurants et des traiteurs installés à Paris, elle collecte quantité de déchets organiques qui tous les jours, finissent dans des bacs de la ville.

"Notre potentiel de progression est immense"

Jérôme Perrin, cofondateur de Love Your Waste, nous fait visiter les cuisines de l'un de ses clients traiteurs. Il nous explique ce qui advient aux bio-déchets qu'il récupère sur place : "Ils partent en méthanisation pour devenir du biogaz - de l'énergie renouvelable - et des fertilisants organiques pour une agriculture de proximité non polluante," dit-il.

La démarche de l'entreprise répond à de nouvelles exigences, explique Jérôme Perrin : "La législation impose à tous les producteurs professionnels de bio-déchets d'appliquer les principes de Love Your Waste.Ce qui représente deux millions de tonnes potentielles en Ile-de-France," fait-il remarquer avant de préciser : "Pour l'instant, nous ne collectons que 1200 tonnes, donc notre potentiel de progression est immense."

L'entreprise affirme que son but est aussi de promouvoir l'économie circulaire en réduisant les ressources qui sont gaspillées et en utilisant ce qui est mis au rebut pour produire de l'énergie renouvelable.

Ses clients comme François Goursaud, cofondateur de Mr Matin, apprécient ce service qui les aide à mieux gérer leurs déchets et à se sentir utiles à la société : "Love Your Waste nous apporte une solution technique qui nous permet d'évacuer une demi-tonne de bio-déchets toutes les semaines. Et cela nous permet aussi de donner un sens à notre activité et de sensibiliser toutes les équipes qui ainsi, travaillent avec le sourire : je trouve ça super !" assure-t-il.

100 millions de tonnes de nourriture gaspillées chaque année dans l'UE

Malgré les efforts d'acteurs comme Love Your Waste, la majorité des bio-déchets que nous produisons finissent à la poubelle. La plupart du temps, ils sont enterrés ou incinérés. Ce qui génère de la pollution alors que l'on pourrait s'en servir pour produire de l'énergie renouvelable.

Rien que dans l'Union européenne, quelque 100 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année tandis qu'à l'échelle mondiale, on estime qu'environ un tiers de toutes les denrées alimentaires sont jetées.

La Commission européenne a intégré la réduction drastique de cette masse de déchets alimentaires dans son programme pour encourager la transition de l'économie européenne vers une économie circulaire, un plan qui vise à favoriser la croissance durable, renforcer la compétitivité et créer des emplois. L'UE et tous ses Etats membres se sont engagés à atteindre l'Objectif de développement durable 12.3 des Nations Unies, à savoir réduire de moitié d'ici à 2030, le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la distribution comme de la consommation.

Prix européen

Love Your Waste adopte une démarche durable et change aussi la donne au niveau social en embauchant des chômeurs de longue durée. Ce qui lui a valu en 2016, de remporter le prix de l'Impact dans le cadre du Concours européen de l'innovation sociale.

"Je ne suis pas un politique, je suis un citoyen," souligne Jérôme Perrin. "Love your waste est dans la société et veut agir sur deux problèmes structurels de toute société : le chômage et l'environnement et en termes de chômage, nous agissons sur sa partie la plus dure : celui de longue durée," indique-t-il.

Le Concours annuel de l'innovation sociale organisé par la Commission européenne se concentrera cette année sur les initiatives pour réduire les déchets plastiques. Le palmarès sera dévoilé cet automne.

La parole de l'expert

Spécialiste de l'innovation sociale, Taoufik Vallipuram est le cofondateur du réseau international Ouishare qui travaille à aider les villes à s'adapter à l'évolution technologique. Paul Hackett, présentateur-reporter de Business Planet, a évoqué avec lui le concept d'innovation sociale et son rôle futur.

Paul Hackett, Business Planet :

"Comment définir l'innovation sociale ? Est-ce une nouvelle manière de faire des affaires ?

Taoufik Vallipuram, cofondateur du réseau international Ouishare :

"L'innovation sociale se concentre sur des questions sociales et environnementales auxquelles on ne s'est pas encore attaqué ou qui n'ont pas pu être réglées par un mode de pensée industriel. Donc c'est très différent. L'innovation sociale tente par définition, de résoudre un problème social."

Paul Hackett :

"Les entreprises qui misent sur l'innovation sociale représentent-elles l'avenir ?"

Taoufik Vallipuram :

"Il est trop tôt pour le dire. L'innovation sociale a pour objectif, de s'attaquer à des sujets très spécifiques. Cela ne se résume pas à créer de nouvelles activités grâce à l'innovation sociale : il s'agit de la manière dont les personnes qui dirigent des organisations d'innovation sociale travaillent et influencent les grandes entreprises. Il est irréaliste de penser que dans vingt ans, l'innovation sociale sera prédominante dans le monde. Quand nous pensons à l'avenir, nous devons l'envisager de manière globale dans un contexte où les organisations travaillent ensemble et où elles comprennent qu'elles appartiennent à un même écosystème."

En quoi consiste le Concours européen de l'innovation sociale ?

Le Concours européen de l'innovation sociale organisé par la Commission dans l'ensemble des pays européens récompense quelques-unes des nouvelles solutions répondant aux problèmes qui touchent nos sociétés.

Chaque année, une question-clé est choisie comme thème de la compétition et trois projets qui proposent les meilleures solutions remportent des prix d'une valeur de 50.000 euros chacun.

L'édition 2019 du Concours européen de l'innovation sociale intitulée "Le défi des déchets plastiques" se concentre sur des idées et projets visant à réduire ce type de détritus. Le nom des trois lauréats sera annoncé en octobre 2019 à Bruxelles.

