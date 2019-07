Toni Kroos, le documentaire, sort demain dans les salles allemandes

Toni Kroos a aussi le droit à son documentaire. Le joueur du Real Madrid et international allemand est considéré comme l'un des plus grands footballeurs allemand de sa génération. Papa de deux enfants et très timide, Toni Kroos est loin des stéréotypes du footballeur moderne à tendance "bling-bling".

Le cinéaste Manfred Oldenburg a réalisé plusieurs documentaires primés sur le football. Il nous révèle aujourd'hui l'autre visage de Toni Kross. "C'est le cœur et le cerveau de l'un des plus grands clubs au monde. Et c'est le cœur et le cerveau de l'équipe nationale allemande. Mais, nous ne savons presque rien de lui. C'était l'objectif du film : qui est Toni Kroos?" a-t-il déclaré.

Toni Kroos, lui, s'est posé beaucoup de questions quant à la réalisation de ce documentaire. D'habitude discret, il a dû ouvrir les portes de sa vie privée.

J'y ai réfléchi à deux fois parce qu'il était évident que je devais m'ouvrir un peu plus par rapport à ce que j'ai pu faire auparavant pour que le film devienne intéressant. Avec uniquement des scènes de football que tout le monde connaît déjà, le film n'aurait pas été très intéressant. Je me suis demandé si je voulais ouvrir d'autres portes, mais je dois dire, qu'après tout, c'était la bonne décision. Toni Kroos Footballeur au Real Madrid et avec l'équipe nationale allemande

Le documentaire sort ce jeudi dans les salles allemandes. Pour les autres, il faudra patienter encore un peu avant de pouvoir le voir.