Un mort dans des inondations dans le nord de l'Espagne

Un homme a été retrouvé mort ce mardi en Navarre, dans le nord de l'Espagne, suite à des pluies torrentielles et des inondations qui ont entraîné la fermeture de routes et perturbé le trafic ferroviaire, ont annoncé les autorités régionales. Emportée par le courant dans son véhicule lundi soir, la victime a été retrouvée ce matin à l'aube par les pompiers à une trentaine de kilomètres de Pueyo. Non loin de là, à Tafalla, le maire a comparé la soudaineté et la violence de ces précipitations à "un bombardement avec des canons à eau". À certains endroits, le niveau de la rivière est passé de 11 cm à plus de quatre mètres de haut.