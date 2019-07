La coopération internationale, clé du succès pour Qingdao

Les meilleurs talents locaux et étrangers se sont réunis à Qingdao lors d’une conférence consacrée à la consolidation de la créativité dans la ville. Qingdao est une ville portuaire située dans la province chinoise de Shandong déjà bien connue et reconnue pour son esprit d’avant-garde, une cité déterminée à croître grâce à la science et à la technologie. Son principal objectif ? Poursuivre l’œuvre déjà entamée pour accéder au rang de ville internationale ouverte, moderne, dynamique et élégante.

Plus de 500 invités ont participé à la conférence qui s’est tenue le 28 juin dernier au centre international de conférences de Qingdao, notamment des dirigeants d’entreprise et des présidents d’associations industrielles, mais aussi des chefs de groupes de réflexion. Grâce aux contacts commerciaux dont la ville bénéficie déjà avec 216 pays et régions dans le monde, le solde de son commerce extérieur s’est élevé à 98,1 milliards de dollars l’an dernier. Cette conférence consacrée à la consolidation de la créativité à Qingdao démontre que la ville bordée par la mer Jaune a bel et bien compris qu’il faut « emprunter les cerveaux étrangers » au service d’un développement réciproque : il est indispensable de réunir les meilleurs talents pour construire la meilleure version du futur.

Un futur commun

La genèse de cette conférence remonte à juin dernier, avec la tenue à Qingdao de la réunion du Conseil des chefs d’État des pays membres de l’organisation de coopération de Shanghai (OCS) en présence du président chinois Xi Jinping. Évoquant « une communauté avec un futur commun pour l’humanité » fondée sur la coopération internationale, le président Xi Jinping avait exprimé son souhait de voir à Qingdao une conférence qui servirait de plateforme d’échanges créatifs et inviterait à la coopération économique.

Ainsi, en juin cette année, soit un an après avoir laissé l’idée germer, c’est justement ce qui s’est passé : Qingdao a ouvert ses portes aux visiteurs. Le secrétaire-général adjoint de l’OCS, Sherali Saidamir Jonon, faisait lui aussi partie des grands de ce monde qui sont venus de près ou de loin pour échanger des idées et recueillir des avis. Le premier débat de la conférence a porté sur la marche à suivre pour construire une ville créative : Wang Qingxian, secrétaire du parti communiste chinois de la ville de Qingdao, a présenté en détail la stratégie de construction de la ville de Qingdao pour bien préparer l’avenir, expliquant notamment que la créativité constitue la pierre angulaire de tous les plans du futur développement de la métropole.

Le débat inaugural a été suivi de trois sessions : sur l’indispensable ouverture pour la prospérité, sur les facteurs de croissance dans le domaine de la science et de la technologie ainsi que sur les plans à respecter pour construire une ville élégante d’envergure internationale. Alors que Qingdao s’attend à un pic de croissance, les portes sont grandes ouvertes aux investisseurs : 156 des 500 plus grandes entreprises mondiales ont d’ores et déjà investi dans 294 projets de la ville, et la municipalité ne cesse d’améliorer le cadre en faveur de l’investissement et du commerce.

Affaires conclues

Mais cette conférence organisée à Qingdao n’a pas simplement été l’occasion d’échanger des idées. Des projets en cours ont également été finalisés. Un accord a par exemple été signé pour le parc à thème Evergrande Water World inspiré des contes de fées, pour la construction du nouveau siège régional de China Stone Management Consulting ainsi que pour le lancement du parc scientifique et technologique de l’Université des postes et télécommunications de Pékin.

Plusieurs politiques et mesures ont été mises en place, à l’instar du concept d’aménagement urbain high tech développé en collaboration avec le cabinet de conseil international McKinsey. Une nouvelle stratégie maritime a également été adoptée : Qingdao est le sixième port mondial tandis que la ville représente le principal carrefour sur le nouvel axe continental et corridor économique entre l’Asie et l’Europe. La ville portuaire propose également de bâtir un nouveau centre financier pour le commerce maritime international. Elle veut encourager les rapprochements entre le transport maritime, le commerce et la finance, souhaitant mettre en place des regroupements commerciaux à la fois modernes et efficaces.

Membre du réseau des villes créatives de l’UNESCO, la métropole chinoise avait déjà obtenu ses lettres de noblesse avant la conférence sur la consolidation de la créativité à Qingdao. Les films et le cinéma tiennent un rôle important dans l’histoire culturelle de la région, et Qingdao investit des sommes conséquentes dans l’innovation cinématographique dans le cadre de son essor économique et social. Cette conférence montre que la métropole n’en est qu’à ses débuts et que nul ne saurait l’empêcher de devenir un haut lieu de la création tant cette ville empreinte d’élégance ne cesse d’aller de l’avant.