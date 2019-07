Gustavo Dudamel aux Rencontres musicales d'Évian : "La beauté à l'état pur"

Les Rencontres musicales d'Évian se distinguent par leur décor grandiose au bord du lac Léman et leur salle de concert extraordinaire. Le festival a consacré son édition 2019 à un compositeur emblématique de la période romantique : Johannes Brahms. Le chef d'orchestre Gustavo Dudamel a partagé son enthousiasme avec le public lors du concert de clôture.

"Cet endroit, c'est la beauté et la nature à l'état pur," décrit le chef d'orchestre vénézuélien. Directeur artistique du festival, Philippe Bernhard renchérit : "L'ADN des Rencontres musicales d'Évian est dans son nom : la rencontre."

Gustavo Dudamel est charmé par les lieux : "Nous sommes au milieu de la forêt avec un magnifique lac devant nous. Cela nous permet d'être en lien avec cette facette de la musique qu'est la nature," estime-t-il avant d'ajouter : "Tous les compositeurs dont nous jouons les œuvres ont été inspirés par des lieux comme celui-ci."

La "dacha" de Rostropovich

Ces Rencontres se déroulent dans une salle unique : la Grange au Lac est entièrement réalisée en bois et une forêt de bouleaux se dresse sur sa scène.

L'architecte visionnaire Patrick Bouchain l'a imaginée pour le violoncelliste de légende Mstislav Rostropovitch qui a dirigé le festival pendant des années. "Il a considéré cette maison comme la sienne," raconte l'architecte. "D'ailleurs, il l'appelait tout le temps 'ma dacha'," fait-il remarquer.

Philippe Bernhard ajoute : "Quand on entre ici, on est chez Rostropovitch."

Patrick Bouchain renchérit : "C'est peut-être cela, la magie : on est surpris d'avoir simplement ouvert une porte et d'être passé du dehors au dedans : c'est un peu comme dans les cirques. Et l'autre chose qui fait la magie," estime-t-il, "c'est le plafond qui est comme un épi de blé."

"J'avais décidé de faire une surprise à Rostropovitch et de faire un décor avec l'arbre qui représente la Russie : le bouleau," précise l'architecte. "Et là, vous rentrez dans un bâtiment qui a du parfum et qui parfume, vous êtes en osmose avec le bois," estime-t-il.

Brahms, "le Dieu de la tradition"

Johannes Brahms, compositeur emblématique de la période romantique, est au cœur de cette édition 2019.

"Je crois que Brahms est le Dieu de la tradition," affirme Gustavo Dudamel. "La quatrième symphonie, c'est un monument : c'est comme si on entrait dans une cathédrale et que l'on avait l'histoire sous nos yeux," dit-il.

Sur scène, le Sinfonia Grange au Lac. Cet orchestre unique créé pour le festival réunit des musiciens au talent exceptionnel.

Un orchestre "familial-amical"

"Cet orchestre est très particulier," indique le directeur artistique des Rencontres. "Il est composé de musiciens qui viennent chacun d'ensembles différents, de pays différents et qui se retrouvent ici et avec Gustavo Dudamel, cela a fonctionné immédiatement. Il a aimé ce sentiment amical-familial et à la fois, frais," insiste Philippe Bernhard.

"Ce sont des gens qui sont, je pense, tellement ouverts à lui, tellement réceptifs : c'est un échange extrêmement riche," affirme-t-il.

Gustavo Dudamel conclue : "Quand ils jouent ensemble, on ne sent pas les personnalités de leurs différents orchestres, on découvre celle de cet orchestre : il y a cette amitié, ils sont tellement en harmonie."

La prochaine édition des Rencontres musicales d'Évian aura lieu du 4 au 11 juillet 2020.