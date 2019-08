"Abbey Road" : le cliché iconique des Beatles a 50 ans

Il y a tout juste 50 ans, le 8 août 1969, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr traversaient la route sur Abbey Road... pour un cliché iconique.

C'est probablement le passage piéton le plus connu à travers le monde. La photo deviendra la couverture de leur pochette d'album, le onzième des Beatles, baptisé tout simplement Abbey Road, du nom de la rue londonienne et de leur célèbre studio d'enregistrement.

Au-delà de l'image, depuis reproduite à l'infini par les fans et les touristes, l'album, sorti en septembre 69, est considéré comme l'un des plus inspirants de la musique rock.

Parmi les titres cultissimes, on retrouve par exemple Come Together, Here Comes The Sun ou encore Octopus's Garden.

Bien que Abbey Road soit officiellement l'avant dernier opus des Beatles, sorti juste avant l'ultime Let It Be, il reste pourtant le dernier album enregistré par les quatre Britanniques.

C'est en effet au moment de la révélation du disque au public, que John Lennon annonçait son départ, une séparation qui sera officialisée quelques mois plus tard, en avril 70.