Les fans des Beatles se retrouvent sur Abbey Road pour les 50 ans du cliché

Des centaines de personnes se sont rassemblées sur le passage piéton le plus célèbre du monde pour fêter le 50e anniversaire du jour où les Beatles ont été photographiés pour la pochette de leur album "Abbey Road".

Cet album a été élu meilleur album des Beatles par les lecteurs de Rolling Stone en 2009. Il a été le dernier à être enregistré par les quatre membres du groupe ensemble et contenait des morceaux écrits par chacun d'entre eux dont "Come Together" de John Lennon, "Here Comes the Sun" de George Harrison, "Maxwell's Silver Hammer" de Paul McCartney ou "Octopus's Garden" de Ringo Starr.