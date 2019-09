Changement climatique : l'agriculture européenne en danger

Le changement climatique a déjà commencé de produire des effets négatifs sur l'agriculture européenne. Et cela va continuer, avec des évènements climatiques extrêmes qui vont devenir de moins en moins exceptionnels et nuire aux récoltes et à l'élevage.

Le revenu agricole européen pourrait avoir chuté de 16% en 2050 à cause du changement climatique, selon un nouveau rapport de l'Agence européenne pour l'Environnement.

Dans certaines parties de l'Europe, les effets se font déjà durement sentir. Si les étés plus longs et plus chauds signifient une saison de pousse plus riche et plus fructueuse, la plus grande fréquence de phénomènes climatiques durs fait retomber la balance du mauvais côté .

Les terres agricoles représentent encore aujourd'hui 40% du territoire total européen et l'agriculture et l'industrie agroalimentaire totalisent 44 millions d'emplois directs ou indirects dans l'Union européenne.

En 2050, les récoltes européennes de blé, de maïs et de betterave sucrière pourraient avoir baissé de 50%.

Pour lutter contre les effets du changement climatique, l'agence européenne préconise ainsi des mesures au niveau fermier, comme l'adaptation du calendrier de récolte, l'optimisation de l'irrigation, ou la rotation des cultures.