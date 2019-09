Calder-Picasso déménage à Malaga

Après Paris, l'exposition Calder-Picasso ouvre ses portes à Malaga, là où le maître de la peinture abstraite est né en 1881.

À Paris, sur une période de six mois, le musée Picasso a enregistré près de 400 000 visiteurs pour cette exposition consacrée à l'artiste espagnole et au sculpteur américain Alexandre Calder.

Au total près de 120 œuvres des deux artistes sont présentées.

José Lebrero est le directeur du musée Picasso de Malaga.

José Lebrero, directeur du musée Picasso de Málaga : "Dans cette exposition, on découvre un Picasso méconnu. Avec ces œuvres, l'artiste s'approche de ce que nous appelons l'abstraction et il commence à jouer avec la géométrie. Comme les enfants, quand on les laisse jouer avec des formes géométriques. Et d'une certaine façon, c'est ce Picasso qu'Alexander Calder développe."

Pablo Picasso et Alexandre Calder sont deux des artistes les plus influents et les plus novateurs du XXe siècle.

Le sculpteur américain expliquait que ces œuvres avaient pour origine le dessin et la peinture.

L'exposition met en lumière à la fois la proximité et les dissemblances du travail de ces deux artistes dont on avait jamais vu d'aussi prêt l'influence réciproque.

L'histoire de l'art contemporain à portée de tous : c'est l'exposition Calder-Picasso et c'est maintenant à Malaga jusqu'au 2 février 2020.