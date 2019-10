Les bras droits de la prochaine Commission européenne

C'est l'un des portefeuilles les plus en vue de la Commission européenne. Frans Timmermans est appelé à diriger le dossier politique phare de la prochaine équipe à savoir le pacte écologique européen. Le Néerlandais occupera une nouvelle fois par la même occasion le siège de numéro deux de l'institution.

Avant de rejoindre la Commission européenne en 2014, Frans Timmermans dirigeait la diplomatie de son pays. Il a particulièrement touché la communauté internationale lors de son intervention à l'ONU après le crash du vol MH17 suite à un tir de missile qui tua 193 de ses concitoyens en 2014. A 58 ans le natif de Maastricht espérait bien devenir le prochain président de la Commission européenne. Rarement ces dernières années un socialiste avait été si proche de ce but.

L’incontournable Margrethe Vestager

Margrethe Vestager est surnommée par le président américain la "tax lady qui n'aime pas les Etats-Unis". L'actuelle Commissaire européenne chargée de la Concurrence pourrait même devenir le cauchemar de Washington. La Danoise est appelée à poursuivre sa mission au sein de la prochaine Commission avec en plus le titre de vice-présidente en charge de l'ère numérique.

Au cours de son premier mandat Margrethe Vestager a sanctionné de lourdes amendes plusieurs multinationales pour avoir tenté d'éviter de payer des taxes sur le territoire de l'Union. Ancienne ministre de l'Economie et de l'Intérieur, elle n'a pas remporté en mai dernier la course à la présidence de la Commission. Mais avec ses nouvelles attributions son poids politique prend plus d'ampleur et la rend aussi incontournable sur la question des données, des services numériques et de l'intelligence artificielle.