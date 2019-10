Quand l'Orient inspire l'art occidental

Une nouvelle exposition au British Museum retrace l'histoire des interactions culturelles et artistiques entre l'Orient et l'Occident.

"Inspiré par l'Orient" explore l'influence exercée par le monde islamique sur l'art occidental du XVe siècle à nos jours.

"C'est toujours un sujet très pertinent dans les relations Est-Ouest, explique Julia Tugwell, l'une des conservatrices du projet. Nous espérons qu'en le présentant comme un mouvement artistique plus large, nous inspirerons le dialogue. Le sujet suscite un intérêt accru en ce moment et c'est peut-être une façon pour le Moyen-Orient de se pencher sur son propre patrimoine. Même si, du point de vue des Occidentaux, c'est une forme et un angle intéressants pour découvrir leur culture."

L'exposition rassemble des objets du monde entier et s'achève avec les oeuvres de quatre femmes, artistes contemporaines du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, qui questionnent et renversent l'idée de l'orientalisme dans leur travail.

"Dans le contexte occidental, beaucoup de ces peintures du XIXe ou orientalistes sont passées de mode, raconte Olivia Threlkeld, également conservatrice. En les replaçant dans le contexte oriental, nous commençons à nous poser des questions plus riches sur les raisons pour lesquelles ces objets peuvent être collectionnés. Nous nous demandons aussi pourquoi les artistes contemporains revisitent ces thèmes, pourquoi est-ce pertinent aujourd'hui ?"

"Inspiré par l'Orient ", une exposition à retrouver au British Museum de Londres du 10 octobre au 26 janvier prochain.