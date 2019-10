Luca Parmitano : un repas cosmopolite à bord de l'ISS

L'astronaute de l'Agence spatiale européenne (ESA) Luca Parmitano est à bord de la Station spatiale internationale pour une durée de six mois dans le cadre de la mission Beyond. Il nous fait partager son quotidien par le biais de chroniques : dans celle-ci, il est aux côtés de son coéquipier américain Drew Morgan et évoque le repas émirati pris par l'équipage aux côtés du premier Émirati dans l'espace, Hazzaa Al Mansouri.

Luca Parmitano s'adressant à Drew Morgan :

"Désormais, tu n'es plus le petit nouveau parce que cette semaine, on a accueilli tout un groupe d'astronautes à bord. Et pour la première fois, on a un membre d'un pays émergent dans les activités spatiales : Hazzaa Al Mansouri qui est originaire des Emirats arabes unis."

"Une expérience culturelle"

Andrew Morgan :

"Pour son pays, il est comme Youri Gagarine ou Alan Shepard. C'est le premier Émirati dans l'espace et c'est quelque chose d'énorme. C'est un honneur de l'accueillir à bord."

Luca Parmitano :

"C'est aussi une expérience culturelle pour nous tous. Aujourd'hui, on a eu droit à un déjeuner incroyable avec des spécialités émiraties apportées spécialement pour nous dans un format adapté à l'espace."

"Créer des liens de camaraderie"

Andrew Morgan :

"On a apprécié d'avoir ces aliments avec des étiquettes en arabe qui viennent s'ajouter à notre cuisine déjà très variée. Parce qu'on a de la nourriture spatiale provenant de tellement de pays différents : d'Italie, de France, du Japon, de Russie et des États-Unis. Et maintenant, on ajoute des aliments du Moyen-Orient à ce mélange. Pour la première fois.

Et on a pu en profiter tous ensemble, on était neuf autour de la table. C'était une expérience formidable. Partager un repas, il n'y a rien de mieux pour vivre une expérience culturelle et créer de liens de camaraderie au sein de l'équipage."

Chronique réalisée en collaboration avec l'Agence spatiale européenne (ESA).