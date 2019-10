Francis Ford Coppola sacré au festival Lumière de Lyon

C'est ce vendredi à Lyon que devait être remis le prix Lumière à Francis Ford Coppola, invité d'honneur du festival Lumière, qui lui est consacré cette année pour sa dixième édition.

Le Parrain, Apocalypse Now : c'est comme réalisateur que Coppola s'est rendu célèbre. Mais l'homme est aussi producteur, scénariste, et viticulteur.

A 80 ans, avec des Oscars, des palmes d'Or, des Golden Globes, il ne lui manquait plus que le festival Lumière.

Francis Ford Coppola :"C'est super, je suis déjà venu, et j'aime bien venir ici. On n'oublie pas le passé qui a rendu le présent possible (...) Je ne le prends pas comme une récompense, mais plus comme l'entrée dans un super groupe de gens qui sont venus ici avant et ont fait le cinéma".

Un sacré groupe en effet que celui des stars qui ont reçu le prix Lumière : Depardieu, Tarantino, Ken Loach, Catherine Deneuve, Martin Scorcese, Pedro Almodovar, Wong Kar Wai, Clint Eastwood, Milos Forman, Jane Fonda...