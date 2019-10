L'île chinoise de Sanya vous invite à trouver la paix intérieure

Sanya dans le sud de l'île chinoise de Hainan se fait peu à peu un nom en tant que destination touristique tournée vers la santé et le bien-être. Ses paysages, ses sources d'eau chaude et sa médecine traditionnelle font de cette ville, un lieu de retraite tropical pour se relaxer et profiter d'une cure de jouvence.

Hainan est surnommée l'île de la longévité pour sa proportion de centenaires parmi les plus élevées au monde. Quel est le secret de cette exceptionnelle espérance de vie ? Le site culturel de Nanshan appelé également "Vallée de la longévité" renferme peut-être quelques indices. Au sein d'espaces naturels, les visiteurs découvrent le visage de ceux qui ont atteint un siècle de vie.

Tortues de longévité

Nous demandons à Nan Jiang, responsable des ventes pour le site, quel est le lien entre cette vallée et la longévité. "Cette vallée a la forme d'une tortue et cet animal est le symbole de la longévité dans l'histoire chinoise," répond-elle.

Puis elle nous indique ce qui pour elle, explique une telle espérance de vie sur place. "Il y a peut-être deux raisons à cela : la première, c'est l'environnement - les gens qui sont dans un bon environnement vivent plus longtemps - et la deuxième, c'est peut-être l'habitude de manger sainement - ils consomment de la nourriture végétarienne plutôt que des aliments à fort apport énergétique -," fait remarquer la jeune femme.

Médecine traditionnelle

De nombreux touristes en quête d'une vie plus saine font le voyage jusqu'à Sanya dans l'idée de bénéficier de traitements de médecine traditionnelle chinoise.

Jusqu'à un tiers des patients du centre de santé dédié sont originaires de l'étranger. Parmi eux, Lina Bezyazykova qui est venue de Moldavie avec son mari. Nous l'accompagnons lors de sa séance de soin. Lina est atteinte de spondylose cervicale, une anomalie qui affecte une vertèbre dans son cou. Grâce à l'acupuncture, elle espère soulager ses maux de tête et ses douleurs dorsales.

"Nous utilisons de nombreuses méthodes de thérapie et de traitement externes, nous faisons aussi des compressions chaudes, des enveloppements de boue... Ce sont quelques-unes de nos techniques en médecine traditionnelle chinoise," explique Sa Ren, médecin responsable associé au sein du Centre de retraite de médecine traditionnelle chinoise de Sanya, avant d'ajouter : "Mais aujourd'hui, l'acupuncture est l'approche la plus appropriée : c'est une méthode qui est reconnue par de nombreux Européens."

Nous demandons à Lina Bezyazykova comment elle se sent une fois sa séance terminée. "Je suis très contente d'être venue," dit-elle. "Les médecins sont très professionnels, les interprètes sont gentils, on n'a aucun problème pour communiquer, j'en suis à mon sixième programme de thérapie," indique-t-elle. "Je ne prends plus de médicaments pour mes douleurs et je me sens très bien," renchérit-elle.

"Réguler votre équilibre psychique et physiologique" grâce au Tai-Chi

On vient aussi à Sanya pour une expérience Tai-Chi. Ces mouvements doux issus de traditions chinoises anciennes sont destinés à vous aider à atteindre la zénitude intérieure.

Ce jour-là, une mère et son fils dirigent la séance.

"Le Tai-Chi peut réguler votre équilibre psychique et physiologique en aidant l'énergie et le sang à circuler de manière harmonieuse," affirme Xinhong Guo, instructrice de Tai-Chi.

"J'accueille de nombreux pratiquants étrangers qui viennent apprendre le Tai-Chi à Sanya : ils sont en mauvaise santé, ils font de l'hypertension ou ils ont des maladies cardiaques ou des problèmes lombaires, mais après une période de pratique du Tai-Chi, ils peuvent retrouver une meilleure santé," souligne-t-elle.

Sources d'eau chaude

Sanya attire aussi les visiteurs grâce à ses sources d'eau chaude. Des bains synonymes de bien-être. On peut y avoir accès au cœur de nouveaux hôtels de luxe.

"Nous sommes dans une forêt tropicale qui est très populaire pour ses sources d'eau chaude," précise Doris Diao, assistante de marketing et communication au DoubleTree Resort by Hilton, Hainan Qixianling Hot Spring.

"Des personnes viennent parce que ces sources sont très bonnes pour la santé et la forme, elles aiment cet endroit," insiste-t-elle.

Si vous voulez vous relaxer et recharger vos batteries, il semble que Sanya soit idéale pour vous aider à trouver la paix intérieure.