Thessalonique : John Waters se voit distingué de l'Alexandre d'Or pour sa carrière

John Waters, l'un des réalisateurs les plus influents du cinéma, est l'invité principal du 60e Festival international du film de Thessalonique.

Distingué ce vendredi, en Grèce, de l'Alexandre d'Or, ce géant du septième art se voit ainsi récompensé pour l'ensemble de sa carrière. À cette occasion, il a également donné une masterclass et est revenu sur son travail et son parcours de vie : "Est-ce que ça me manque ? Je répondrai pas vraiment. Parce que j'ai fait 17 films. Ils ne cessent d'être ressortis, Criterion en publie de nouvelles versions comme Multiple Maniacs, Female Trouble. Et Polyster vient de sortir. Hairspray et Cry Baby sont devenus des comédies musicales. Ça ne me manque pas. Je le referais. J'ai des accords et ils n'ont pas fait les films. Ils m'ont payé pour les écrire. Mais je peux raconter des histoires comme je le fais dans mes livres. Les livres marchent probablement mieux que le dernier film. Je vais là où j'ai le plus de soutien pour raconter d'autres histoires".

Le réalisateur de 73 ans n'a pas la langue dans sa poche et ne peut s'empêcher de faire de Donald Trump une victime de son sarcasme :