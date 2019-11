Frappe israélienne sur Gaza, visant un responsable du Jihad islamique

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré avoir autorisé cette opération, accusant Baha Abou Al-Ata d'être responsable d'attaques sur Israël et d'en préparer de nouvelles avec des drones et des combattants.

C'est ce que l'armée israélienne appelle une « frappe chirurgicale ». Peu avant l'aube ce mardi, elle a bombardé le domicile d'un dirigeant du bras armé du Jihad islamique, un groupe islamiste palestinien, dans la ville de Gaza. Le commandant Baha Abou Al-Ata et sa femme sont morts dans l'attaque, le Jihad islamique l'a confirmé peu après et n'a pas tardé à répliquer par des tirs de roquettes.

