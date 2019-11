Les incendies en Australie s'intensifient et se rapprochent de Syndey

Les incendies gagnent du terrain en Australie et se rapprochent de Sydney, la plus grande ville du pays. Ce mardi, les autorités de Nouvelle-Galles du Sud ont émis 14 alertes d'urgence, couvrant chacune plusieurs communautés. Depuis vendredi, les incendies ont causé la mort de trois personnes, détruit plus de 150 foyers et déplacé des milliers d'habitants.