En wingsuit, ces deux Français traversent la grotte de Tianmen à 385km/h

Deux Français dans le ciel chinois. Jeudi, Vincent Philippe Reffet et Frédéric Yves Fugen se sont munis de leur combinaison de wingsuite et de leurs ailes propulsées à réaction pour traverser la grotte de Tianmen, dans la province de Hunan en Chine centrale. Côte à côte à 385 km/h, ils ont traversé cette grotte de 131 mètres de haut, 57 de large et 60 de profondeur. Une performance qui a enthousiasmé les visiteurs.

