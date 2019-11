Les leaders catalans bientôt extradés ?

Lluis Puig fait lui aussi l'objet d'un mandat d'arrêt espagnole et il est également accusé de détournement de fonds et de désobéissance civile.

Toni Comin, ancien leader catalan : "En Espagne, on ne respecte pas la séparation des pouvoirs et cette semaine le Conseil de l'Europe a déclaré que l'Etat espagnol devait mettre en œuvre les réformes pour garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire la dépolitisation de la justice. Le Conseil de l'Europe considère que le système judiciaire espagnol est l'un des plus politisés d'Europe.

