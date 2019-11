Hong Kong : l'université polytechnique au cœur des combats

Plus de No Comment

La police de Hong Kong a utilisé gaz lacrymogènes et matraques sur des manifestants tentant de s'échapper, ce lundi, d'un campus universitaire afin d'éviter une arrestation. Des centaines de personnes se sont terrées à l'Université polytechnique avec bombes à essences et autres armes artisanales, dans la crainte d'une répression sanglante.

