Cisjordanie : l'ONU rappelle que les colonies israéliennes sont illégales

L'Union Européenne a elle aussi réagi par la voix de sa Haute représentante pour les affaires étrangères indiquant que "toutes les activités de colonisation sont illégales au regard du droit international et compromettent la viabilité de la solution à deux États et les perspectives d'une paix durable."

Mais "le changement de position d'un Etat ne modifie pas la législation internationale existante, pas plus que son interprétation par la Cour internationale de justice et le Conseil de sécurité", a déclaré Rupert Colville, un porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme.

