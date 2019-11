En octobre dernier, vous avez posé vos questions à Luca Parmitano, notre correspondant de l'espace et astronaute de l'Agence Spatiale Européenne. En tout, plus d'une centaine ont été récoltées, venant des quatre coins de l'internet, de Facebook à Twitter en passant par Instagram et Reddit.

De l'adorable question de Juliette, dix ans, qui a demandé lequel des cinq sens était le plus utilisé dans l'espace, à la ridicule : "comment tu pètes dans l'espace ?".

Luca s'est prononcé et a choisi de répondre à cinq questions qui seront divisées en cinq épisodes d'une série intitulée "Ask Our Astronaut".

Le premier épisode se centre sur une question française de Maarten Das, un professeur particulier, qui demande : "Comment l'exploration dans l'espace et la science spatiale peuvent-elles nous aider à trouver des solutions au changement climatique sur terre ?".

Le commandant de la Station spatiale internationale y a répondu en se livrant sur son expérience en tant qu'astronaute et les observations précieuses qu'il a pu réaliser sur l'environnement.

Dans le prochain épisode d'Ask Our Astronaut, Luca révélera ce qui l'effraie le plus en tant qu'astronaute.