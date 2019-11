Le théâtre de la Fenice à Venise sauvé des eaux

Mais après des jours de travail, les pompiers l'ont confirmé : le rideau se lèvera dimanche, pour la première de Don Carlo de Giuseppe Verdi . Fortunato Ortombina, le directeur artistique du théâtre vénitien, respire de nouveau : "c'était une semaine très difficile. Je remercie tout le monde, tous ceux qui ont travaillé, tous ceux qui nous ont soutenus et qui ont tout fait pour nous aider à reprendre l'activité". Pour les répétitions, acteurs et employés avaient temporairement investi le théâtre municipal de Trévise.

