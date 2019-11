Helena Dalli fait de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité

Elle souhaite que tous les membres de l'UE ratifient la convention d'Istanbul, un engagement international de lutte contre la violence domestique. Or, six pays ne l'ont toujours pas fait.

"C’est vraiment terrible de constater que nous travaillons dans ce domaine depuis de nombreuses années. Or, les chiffres ne cessent d’augmenter et nous savons aussi que beaucoup de cas ne sont jamais signalés", ajoute la future commissaire.

D'après les chiffres, 43% des femmes de l'Union européenne ont subi des violences psychologiques de la part d'un partenaire. 20% ont subi des violences physiques et le plus effrayant : 50 femmes sont assassinées chaque semaine par un partenaire ou un ex-partenaire de l'Union européenne.

