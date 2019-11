"A couteaux tirés", un film policier moderne aux allures nostalgiques

Avec "Knives out", "A couteaux tirés" en français, le réalisateur Rian Jonhson nous plonge dans un univers à la Agatha Christie. Le film n'est pas tiré d'un roman de la célèbre écrivaine, mais sent bon l'intrigue dans un vieux manoir, construit avec modernité et humour.

Le romancier Harlan Thrombrey convie dans son manoir son excentrique famille, pour fêter ses 85 ans. Mais le riche patriarche est retrouvé mort, un suicide en apparence. Le détective privé Benoit Blanc et l'inspecteur Elliott, vont interroger sa famille qui louche sur l'héritage.

Rian Jonhson à qui l'on doit Star Wars VIII, est un fan des romans d'énigme classique du début du xxe siècle, les "whodunit".

"Tout d'abord, je voulais juste faire un grand "whodunit", explique Rian Johnson. J'ai grandi en lisant les livres d'Agatha Christie et je me suis dit "OK. je veux en faire un grand film d'énigme classique. Ce qui m'a semblé intéressant, c'est de l'inscrire dans l'Amérique d'aujourd'hui."

"Ce n'est pas un film anti-Trump et ce n'est pas un film pro-Trump, ajoute l'actrice Jamie Lee Curtis, c'est une discussion familiale sur les problèmes qui affectent notre pays."

Don Johnson, ancienne star de Miami vice, évoque les références à l'Amérique d'aujourd'hui : "Nous abordons par exemple la façon dont les gens se comportent à l'égard des immigrés et des personnes de couleur, avec beaucoup d'humour et d'honnêteté, mais on y a glissé un fond de vérité."

Sans aucun doute, Daniel Craig en détective privé porte le film, même si l'acteur anglais insiste sur le travail d'équipe : "La meilleure chose qu'un acteur puisse faire est d'écouter, parce que être acteur c'est avoir du répondant, réagir. Et c'est là que ça devient réaliste et drôle. C'est de là que viennent toutes les meilleures blagues. Les meilleurs comédiens s'écoutent et rebondissent."

Le film sort dans les salles françaises le mercredi 27 novembre.